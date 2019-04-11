林佳龍台中演講 將增建台中機場航廈與停機坪

2019-04-11 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨應邀出席台中市工業會代表大會，林佳龍說，在市長任內提出大台中123願景，台中國際機場計畫經國發會審查通過，將擴建第三航廈，興建停機坪與滑行道，擴大台中航運能量。

林佳龍也說，交通部已撥款46億元，增建國道1號銜接台74線系統交流道，預計在今年底動工，未來國道1號可透過空中匝道，直接銜接台74線，不必再上下交流道，也解決中清路塞車問題。

林佳龍表示，過去在擔任市長任內，台中國際機場開發8條國際航線，從台中飛往日本、韓國、香港、新加坡等都是約3到4小時飛行距離，從台中可串連亞太主要城市，近年客運量快速成長，提供過夜航班飛機停放很重要。

林佳龍說，新停機坪啟用後，可增加營運機坪調度彈性，台中機場上午7點到9點的尖峰時段，離場航班數可從目前11班增加至15班，提高機場作業效率；當時已與當地里長協商延後宵禁時間，由晚上11點延後到晚間12點，增加航班調度。