林佳龍台中演講 將增建台中機場航廈與停機坪
交通部長林佳龍昨應邀出席台中市工業會代表大會，林佳龍說，在市長任內提出大台中123願景，台中國際機場計畫經國發會審查通過，將擴建第三航廈，興建停機坪與滑行道，擴大台中航運能量。
林佳龍也說，交通部已撥款46億元，增建國道1號銜接台74線系統交流道，預計在今年底動工，未來國道1號可透過空中匝道，直接銜接台74線，不必再上下交流道，也解決中清路塞車問題。
林佳龍表示，過去在擔任市長任內，台中國際機場開發8條國際航線，從台中飛往日本、韓國、香港、新加坡等都是約3到4小時飛行距離，從台中可串連亞太主要城市，近年客運量快速成長，提供過夜航班飛機停放很重要。
林佳龍說，新停機坪啟用後，可增加營運機坪調度彈性，台中機場上午7點到9點的尖峰時段，離場航班數可從目前11班增加至15班，提高機場作業效率；當時已與當地里長協商延後宵禁時間，由晚上11點延後到晚間12點，增加航班調度。
林佳龍說，台灣燈會明年在台中舉辦，他希望參考花博案例，邀請在地科技界、產業界參與，展現台灣隱形冠軍的產業實力；燈光是設計美學，不只是看熱鬧，也要讓設計導入大型活動，將台灣燈會升級為世界花博2.0。
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