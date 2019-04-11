台中旅宿業者響應公益 入住客房捐部分收益

2019-04-11 19:11 中央社 台中11日電



台中市一家旅宿業者除每月提供愛心便當，配合春遊補助，入住旅客每人加碼折扣200元。業者今天還發表AI智能客房與會議室，旅客入住就捐出部分收益給商圈管委會作為公益經費。

位於台中市中區的星動銀河旅站，以機器人為主題特色，除大廳外，各層樓也設有導覽機器人，業者去年起每月提供100份愛心便當，由當地里長協助區內弱勢民眾領取，並捐助台中市和平區偏鄉的博愛國小提琴班教具。

業者今天發表AI智能客房與會議廳，並宣布民眾只要入住智能客房，或租用會議廳，每賣出一次就捐出新台幣50元，交由自由商圈管理委員會作為年底公益活動經費。

捐贈活動今天邀請台中市副市長令狐榮達、立法委員黃國書與地方民意代表見證。令狐榮達致詞時表示，台中市政府近年積極推動中區復興，自由商圈也扮演重要角色，不只讓產業活絡，也看到旅客越來越多，未來市府會持續輔導，也感謝業者拋磚引玉捐助幫助地方。

星動銀河旅站執行長蔡維郡說，AI人工智慧夯，導入的技術讓客房與會議室不只能用聲控控制電器，還有機器人可提供服務，另響應交通部觀光局春遊補助方案，每人500元的住宿補助外，遊客只要憑自由商圈消費發票，入住客房可再折扣200元，希望帶動周邊發展。