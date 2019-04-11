花博亮點挑戰賽 觀光局喔熊尬石虎家族來虎

2019-04-11 19:06 中央社 台中11日電



台中花博閉幕倒數，交通部觀光局吉祥物「喔熊」16日將到花博后里森林園區，和石虎家族吉祥物「來虎」來場尋找園區10大亮點挑戰賽，花博閉幕前再添話題。

台中花博開幕以來，吸引台灣許多縣市的吉祥物、日本「千葉君」到花博朝聖，花博閉幕倒數，交通部觀光局吉祥物「喔熊」將在16日造訪花博。

台中市新聞局長吳皇昇今天表示，活動在一位石虎家族頭號粉絲的牽線下意外促成，2週前該名粉絲在「喔熊」粉絲專頁上留言，希望邀請「喔熊」把握機會，到台中花博遊玩賞花，並品嘗台中特產珍珠奶茶與魯肉飯。

「喔熊」看到後回覆「組長Hen想！」，期待市府的邀約；石虎家族看到留言後，也立即回覆「聽到了！」，打趣要以「飛鴿傳書」的最快速度，寄發邀請函，歡迎「喔熊」到花博遊玩。

吳皇昇表示，分組挑戰賽由關主指定10個花博園區亮點，石虎家族將派出弟弟「來虎」迎戰，「來虎」與「喔熊」各自帶著園區導覽與花博小天使出發，限時20分鐘內，找到最多園區亮點者，將可贏得勝利，獲得花博專屬小禮物。

挑戰賽在4月16日下午2時在后里森林園區「籽仔-從天上掉下了一顆種子」藝術裝置旁的平台開跑，歡迎民眾到場加油打氣。