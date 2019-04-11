歐洲泌尿科醫學會泌尿機器手臂手術論壇 首度移師亞洲

2019-04-11 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今年EAU Robotic Urology Section (ERUS) 「歐洲泌尿科醫學會泌尿機器手臂手術論壇」首次移師亞洲地區舉辦，今天在童綜合醫院舉辦，童醫院獲得台灣泌尿科醫學會、台灣婦產科醫學會、台灣婦癌醫學會、台灣手術全期護理學會、歐洲泌尿科醫學會(EAU)協助，成為亞洲第一個獲得主辦權的單位，論壇會將持續進行到13日，邀請來自美國、德國、比利時、澳洲、中國大陸、日本、韓國、泰國、台灣等國內外數百名醫學界進行學術及經驗交流，讓機械手臂手術有更新與更有效地的手術運用。

該論壇今年進入第16屆，研討會分為泌尿科、婦產科及護理照護會議3大主題，以機械手臂在手術治療上的應用、癌症治療、手術的護理照護等重要議題進行討論和專題演講，全球各地機械手臂的權威醫師、專家、學者都應邀參加研討會，各地與會者可在會議中提出自身經驗進行分享。