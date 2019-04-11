歐洲泌尿科醫學會泌尿機器手臂手術論壇 首度移師亞洲
今年EAU Robotic Urology Section (ERUS) 「歐洲泌尿科醫學會泌尿機器手臂手術論壇」首次移師亞洲地區舉辦，今天在童綜合醫院舉辦，童醫院獲得台灣泌尿科醫學會、台灣婦產科醫學會、台灣婦癌醫學會、台灣手術全期護理學會、歐洲泌尿科醫學會(EAU)協助，成為亞洲第一個獲得主辦權的單位，論壇會將持續進行到13日，邀請來自美國、德國、比利時、澳洲、中國大陸、日本、韓國、泰國、台灣等國內外數百名醫學界進行學術及經驗交流，讓機械手臂手術有更新與更有效地的手術運用。
該論壇今年進入第16屆，研討會分為泌尿科、婦產科及護理照護會議3大主題，以機械手臂在手術治療上的應用、癌症治療、手術的護理照護等重要議題進行討論和專題演講，全球各地機械手臂的權威醫師、專家、學者都應邀參加研討會，各地與會者可在會議中提出自身經驗進行分享。
今天是論壇開始首日，安排與在美國的Dr.Vipul R.Patel進行跨海視訊連線講座，由Vipul Patel博士向與會人員分享機器人前列腺切除術經驗的提示和技巧；Vipul Patel博士是經驗豐富的機器人外科醫生之一，完成了1萬2000多個達文西機械手臂前列腺切除手術，並撰寫了第一本關於機器人泌尿外科手術的教科書。
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