彰縣重陽敬老金縮水 議會小組審查通過

2019-04-11 15:50 中央社 彰化11日電



彰化縣議會召開臨時會，審查縣府提出的追加減預算，縣府提案老人福利預算中減列4億9000多萬，重陽敬老金縮水成為1000元，提案今天在小組審查時通過，決議將送大會確認。

彰化縣議會召開第19屆第2及第3次臨時會，審查彰化縣政府提出的追加減預算，其中彰化縣政府社會處提出的追加減預算中，有關老人福利的部分，減列新台幣4億9000多萬，縣府社會處指出，減列的部分是將前縣長魏明谷時的重陽敬老金369政策，也就是65歲以上3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元，增設排富條款，除中低收入戶外，都改為1000元。

彰化縣議會今天進行分組審查會，社福小組審查到社會處的追加減預算時，民主進步黨籍彰化縣議員李成濟、許書維等人發言，要求保留原有的重陽敬老金金額，李成濟說，議會通過原本社會處編列的預算，如今社會處卻自己要刪減，這樣很不恰當；民進黨籍議員許書維則批評，社會處此舉是剝奪老人家的福利。

不過藍營議員卻認為，如果繼續發放369敬老禮金，縣庫會破產，中國國民黨籍彰化縣議員林庚壬說，縣政府應該要支持原先的社福政策，但卻自願減列預算，這是很有勇氣的表現。

小組最後進行投票，出席的12名議員中，9人投下贊成票同意刪減，3人反對，確定減列4億9000多萬元，重陽敬老金也減為1000元，只有低收入以及中低收入戶維持原有的金額，決議將送大會確認通過。