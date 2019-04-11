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彰縣敬老禮金成史上最短福利政策？ 藍綠議員今激烈攻防

2019-04-11 13:57聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣議會臨時會今天進行分組審查，社會處提出的追減4億多元預算，重陽節369敬老禮金未來設定排富實施，藍綠議員今天上午激烈攻防，國民黨議員顧黃水花等人說財政這麼困難，該借的錢都借了，但有照顧到真正的弱勢嗎？卻因選舉把錢用在369；民進黨議員江熊一楓等人說，不能換人做，福利就不認帳，不過最後在藍營佔多數表決下，小組通過縣府追減預算案。

臨時會今天進行分組審查，綠營議員江熊一楓、李成濟、許書維等人針對社會處去年已編列今年7億元的369敬老禮金，卻不比照去年執行，反而辦理追減4億多元，要實施排富限制，江熊一楓說，民進黨中央執政也沒因藍營縣長王惠美上任後，就取消相關社會福利，長瞻計畫的長青大樓等補助照給，但王惠美怎能上任對前任的369不認帳呢?

社會處長王蘭心表示，369是用統籌分配款支應，是很不穩定財源，且是非法定社福，再則去年反而未編足法定社福預算，包括中、低收入、身心障礙、兒少等法定的補助都編不足約1.9億元，再加上369也編不足1億多元，所以今年預算編不足的缺口有3億元，而且如果再繼續執行下去，今年369要8億4000萬，到第4年就要9億1000萬。

王蘭心說，369雖調整，但敬老精神都還在，但應弱勢優先，當弱勢的經費都不夠了，還要編369非法定社福，經濟沒困難的老人不會因沒369而過不下去，但對弱勢老人「沒有這些救命錢是會發生問題」，調整後的369是中低收入戶65歲以上仍有3000元、80歲以上6000元、90歲以上9000元，一般戶65歲以上每人1000元，百歲人瑞加碼到一萬元。

民進黨議員李成濟說，去年都已通過的預算卻刪減，這樣太粗暴，很多長輩滿心期待，未來議員如何面對他們?

顧黃水花說，去年編預算沒有好好真正照顧弱勢老人和低收入戶，卻編個369，不然大家遊覽車坐著到台北討錢「什麼全都可以發啦」，縣府地賣了多少?借了多少錢?現在還可以借錢嗎?

國民黨議員陳庚王說，369如果有用，去年選舉就不會是這種結果，而且縣府的財政已連續好幾年被監察院糾正，非法定社福預算佔財政17%太高。

議員劉惠娟說，政治家和政客不一樣，施政一定要真正對人民有利，而不是全為政治考量，縣府財政困難，經費卻還是被「五鬼搬運」去支付369。

在藍綠議員激烈攻防下，許書維說，要像韓國瑜一樣順從民意，可用民調先知道真正民意，再看要如何執行，若要表決，一定要採記名。顧黃水花即說要表決就表決，最後今天列席的12名議員，雖在3名民進黨議員反對下，6位國民黨、3名無黨籍均通過縣府追減預算案，將送大會做最後審議。

王蘭心說，369雖調整，但敬老精神都還在，但應弱勢優先，當弱勢的經費都不夠了，還...
王蘭心說，369雖調整，但敬老精神都還在，但應弱勢優先，當弱勢的經費都不夠了，還要編369非法定社福，經濟沒困難的老人不會因沒369而過不下去，但對弱勢老人「沒有這些救命錢是會發生問題」。記者林宛諭／攝影
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彰化縣議會臨時會今天進行分組審查，社會處提出的追減4億多元預算，重陽節369敬老...
彰化縣議會臨時會今天進行分組審查，社會處提出的追減4億多元預算，重陽節369敬老禮金未來設定排富實施，藍綠議員今天上午激烈攻防不過最後在藍營佔多數表決下，小組通過縣府追減預算案。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣議會臨時會今天進行分組審查，社會處提出的追減4億多元預算，重陽節369敬老禮金未來設定排富實施，藍綠議員今天上午激烈攻防不過最後在藍營佔多數表決下，小組通過縣府追減預算案。 記者林宛諭／攝影
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彰化縣議會臨時會今天進行分組審查，社會處提出的追減4億多元預算，重陽節369敬老禮金未來設定排富實施，藍綠議員今天上午激烈攻防不過最後在藍營佔多數表決下，小組通過縣府追減預算案。 記者林宛諭／攝影
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