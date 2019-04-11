森林王子來南投 張泰山分享堅持的力量

2019-04-11 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



台灣職棒球星張泰山19歲加入味全龍，成為當時中華職棒史上最年輕的球員。第一年並拿下「年度最佳新人獎」。從1996到2015年，張泰山創下許多職棒記錄，是中職史上首位達成「千安、百轟（全壘打）及百盜」的球員，更創下連續18年入選中職明星賽紀錄。雖然已經42歲，他仍加入重新復活的味全龍隊擔任打擊教練，20日他將到南投參加名人講座，與南投青少年分享「堅持的力量」。

這場名人講座20日下午2點在南投縣政府縣府A棟七樓國際會議廳舉辦，採預約免費報名制，報名方式以線上報名，洽詢專線：04-3700-7777分機502連小姐或049-7008768蔡先生。

張泰山從出身於臺東縣泰源國小少棒隊，自1991年入選中華青少棒代表隊，到以強力打擊逐漸成為台灣棒壇著名的強打型球員之成功經歷分享，除可以學習到張泰山教練積極進取之工作態度外，更能增進本縣青、少年自我了解的動力、職涯發展潛能及強化個人職場的競爭力，歡迎青、少年朋友們踴躍報名參加。