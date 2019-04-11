親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

森林王子來南投 張泰山分享堅持的力量

2019-04-11 13:09聯合報 記者江良誠╱即時報導

台灣職棒球星張泰山19歲加入味全龍，成為當時中華職棒史上最年輕的球員。第一年並拿下「年度最佳新人獎」。從1996到2015年，張泰山創下許多職棒記錄，是中職史上首位達成「千安、百轟（全壘打）及百盜」的球員，更創下連續18年入選中職明星賽紀錄。雖然已經42歲，他仍加入重新復活的味全龍隊擔任打擊教練，20日他將到南投參加名人講座，與南投青少年分享「堅持的力量」。

這場名人講座20日下午2點在南投縣政府縣府A棟七樓國際會議廳舉辦，採預約免費報名制，報名方式以線上報名，洽詢專線：04-3700-7777分機502連小姐或049-7008768蔡先生。

張泰山從出身於臺東縣泰源國小少棒隊，自1991年入選中華青少棒代表隊，到以強力打擊逐漸成為台灣棒壇著名的強打型球員之成功經歷分享，除可以學習到張泰山教練積極進取之工作態度外，更能增進本縣青、少年自我了解的動力、職涯發展潛能及強化個人職場的競爭力，歡迎青、少年朋友們踴躍報名參加。

去年年1月27日，加盟澳洲棒球聯盟之阿德萊德鯊魚隊的張泰山，在前四次打擊均無安打的狀況下，最後一個打席揮出了戲劇性的滿貫全壘打，再度寫下「泰山傳奇」，也讓許多球迷為他堅持打球的熱情感動。

職棒球星張泰山將到南投與青少年分享人生經驗和「堅持的力量」。圖／報系資料照片
職棒球星張泰山將到南投與青少年分享人生經驗和「堅持的力量」。圖／報系資料照片
分享

張泰山

相關新聞

王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14

走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45

3月瘋媽祖避免勇腳變傷兵 醫師5建議

2019-04-11 07:45

南投青梅歉收價揚 梅農嘆無貨可賣

2019-04-11 00:19

天災農損補助 林地果農吃不到

2019-04-11 00:12

不要撒細紙、麵粉防迷路 合歡山11、12日淨山

2019-04-10 22:59

新聞眼／王惠美為縣庫「止血」 說服民意是考驗

2019-04-10 22:47

財政不佳 王惠美砍前朝「369」 重陽禮金排富

2019-04-10 22:43

彰化5萬外籍移工做傭做工 還展現各種才藝

2019-04-10 22:40

快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31

台中市部分地區將停水23小時 影響11萬多戶

2019-04-10 21:39

中火廢水排放超標 台電：提升空品所致

2019-04-10 19:28

環保局將重罰中火 台電求情要改善

2019-04-10 18:50

中火全停機空汙染也不見得改善？ 中市府：它是最大汙染

2019-04-10 17:45

台中花博倒數2周 必看景點在這裡

2019-04-10 15:38

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

5小時拍到最多生物 濕地生態速查開始報名

2019-04-10 14:49

偏遠醫師荒加遽 外縣市熱血醫生支援

2019-04-10 14:31

廂型車當醫療車 翻山越嶺行醫近30年

2019-04-10 14:30

和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

南投偏鄉缺牙醫 台中牙醫來支援

2019-04-10 09:14

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

白沙屯媽祖明抵北港 蔡英文是首位恭迎聖駕總統

2019-04-10 19:48

影／白沙屯媽祖去程通過西螺大橋進雲林 廟方：罕見

2019-04-10 16:13

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

影／白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31

桃園龍潭、大溪及平鎮、八德 15日停水11小時

2019-04-10 14:14

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

白沙屯媽祖駐駕褒忠分駐所 網友說：超安全！

2019-04-10 21:28

記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58

宜蘭頭城鎮長怒了要罰縣長 縣府震驚火速清除廢棄物

2019-04-10 21:15

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

影／感動！媽祖信眾伏跪鑽轎底 鑾轎遇他們立即升高

2019-04-11 09:55

「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

影／小學生跪迎白沙屯媽祖落空 校方：盼媽祖回鑾來看孩子

2019-04-10 17:46

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27

方仰寧向黑道嗆聲「相拄會著」 再打架鬧事必追究到底

2019-04-10 20:05

金門55歲三節慰助金引熱議 縣府：照常發放

2019-04-10 20:51

金感心！北港志工服務隊製作媽祖金卡 免費「取平安」

2019-04-10 18:34

台中市部分地區將停水23小時 影響11萬多戶

2019-04-10 21:39

柯文哲施政報告 王世堅送行李箱嗆打包走人

2019-04-10 16:09

酷喔！台南掃街車變小了民眾覺得好新鮮

2019-04-10 18:52

議員爆料北市府首長求官 柯文哲反問「辦公室被裝竊聽器？」

2019-04-10 19:36

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

今年雨水足火金姑數量增 台南賞螢季閃亮登場

2019-04-11 08:23

漫步浪滿粉紅櫻花海 淡水天元宮吉野櫻終於滿開

2019-04-11 10:37

桃市744家公司、工廠關門 勞動局：已協助勞工轉介

2019-04-10 23:22

天元宮絕美吉野櫻終於開了 周六日加開接駁車

2019-04-11 10:18

基隆二沙灣砲台仿砲下垂將修 勾起當年美麗的錯誤

2019-04-10 14:59

「媽祖婆，我愛您…」 「白沙屯媽」連衝3所小學

2019-04-10 22:51

走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45

王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14

大甲媽繞境進香 新港奉天宮10萬人祝壽

2019-04-11 10:25

蔣月惠「羅騰園」保住了 千萬善款擺脫沒收命運

2019-04-10 18:48

彰化5萬外籍移工做傭做工 還展現各種才藝

2019-04-10 22:40

古坑桐花「五月雪」 下兩周最美

2019-04-10 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top