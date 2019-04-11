台灣派出所服務好 日男借充電也是「大丈夫」

2019-04-11 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



日籍男子仁太9日下午3時許跑進台中市第四警分局春社所請求協助，日男稱手機沒電，警員聽到日男的需求後，檢用簡單日文「大丈夫（日文：沒關係）」回應，協助他手機充電，在等待充電的期間，知道他想要前往高美濕地看夕陽，但因時間已偏晚，警員還建議他搭乘計程車前往，才來得及看到夕陽，而當他順利抵達高美濕地，還不忘傳照片給員警表達感謝之意。

台中市第四警分局春社派出所表示，警員薛郁琦、孫念先9日下午3時許備勤時，日籍男子仁太（23歲）跑進派出所求助，仁太向警方表示，他到彩虹眷村遊玩卻發現手機沒電，因沒有攜帶行動電源，躊躇之際，有台灣人建議他到派出所求助。

兩警聽到他的需求後欣然應允，並以簡單日文「大丈夫（日文：沒關係）」回應，等待充電的期間，副所長周明勳邀請他一同泡茶聊天，期間相談甚歡，才知道原來他職業是負責日本海域安全的警察。

仁太提及欲往高美濕地欣賞夕陽，但因時間已偏晚，警方建議他搭乘計程車前往才來得及看到，他非常感謝員警的協助，並熱情邀約「Next time, let’s meet again in Japan(下次約在日本見面)」。當他順利抵達高美濕地，還不忘傳照片給員警「感激你們友善的指引，永生難忘」。