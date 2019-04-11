「和平統一」上街遊行是叛國? 中市警局核准：合法合憲

2019-04-11 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



桃園市議員王浩宇在臉書爆料，有市民向台中市警局申請在13日台灣大道進行「支持九二共識、支持和平、支持統一」的遊行，認為台中市長盧秀燕如果不撤銷許可，「就是公然叛國」，台中市警局今天上午緊急召開記者會，出面澄清，有關陳姓市民提出的申請遊行案，經審查遊行內容後，認定符合憲法與集會遊行法的相關規定，所以予以核准。

台中市警局表示，申請集會遊行是憲法規定言論自由的一環，有市民向市警局保安科提出申請，保安科依法審查陳姓市民提出的遊行相關內容及規劃，經審查後認為陳姓市民在13日所舉辦的「支持九二共識、支持和平、支持統一」的遊行申請，符合憲法及集會遊行法的規定，沒有違反第四條「不得主張共產主義或分裂國土」規定的情形，因此予以核准。

台中市警局表示，有關陳姓市民在遊行的宣傳單上提到將有「警車開道」部分，是陳自行增寫，並無警車開道的情事，已要求陳在宣傳單上更正，另外現場遊行活動，依法派員進行交通疏導與秩序維護，並進行蒐證，若有不法情事，也會依法究辦。