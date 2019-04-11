王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



知名建築師王大閎去年5月逝世，他的第二座自宅「虹廬」，4月15日將送進台北市文資會審議。因虹廬屬於私宅，住戶並不希望被列為文化資產，擔憂房屋被設為古蹟後，不得進行都更，價值會變低，侵害居民權益。

不過，王大閎建築研究與保存學會認為，虹廬不僅應該是市定古蹟，且應是國定古蹟，學會秘書長徐明松直言「如果最後只列歷史建築，我會覺得遺憾。」台北市文化局則表示，當天會邀請所有權人到場陳述意見，最終還是要看委員會的審查。

徐明松表示，虹廬的文資提報，既是文化保護也是社會壓力。他們完全理解住戶的困擾，也提過努力詢問由財團贊助，學會承購的可能性，不過四戶加起來超過200坪，總經費在1.6億元左右，不是一下筆小數目。言下之意是當初與虹廬住戶提到的承購保存不易達成，還需各界協助。

位在大安區濟南路的虹廬，約在1964年落成，其特色是外觀立面和天井，王大閎當時搬進4樓居住又遷出轉賣。現在1樓是餐廳，2至4樓為私宅。所有權人2樓和4樓的住戶，反對登錄文化資產，怕後續改建、轉賣的權益受限，主張106年時曾因漏水、白蟻問題曾大肆翻修過，虹廬已和原貌有所差距，不應登錄為文化資產。

不過，王大閎逝世後，外界保存聲浪再起。專家在去年7月前往虹廬會勘，王大閎建築研究與保存學會認為，雖經虹廬因轉賣，曾多次改建，但4樓住宅內的白色清水磚仍保存良好，頂樓屋簷設計還融合傳統建築「出簷」的意象；而王大閎自宅獨有的「月門」，雖因屋主年邁改建，仍可還原當年景象。