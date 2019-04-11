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王大閎學會盼指定虹廬為古蹟 住戶以侵害權益拒絕

2019-04-11 08:14聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

知名建築師王大閎去年5月逝世，他的第二座自宅「虹廬」，4月15日將送進台北市文資會審議。因虹廬屬於私宅，住戶並不希望被列為文化資產，擔憂房屋被設為古蹟後，不得進行都更，價值會變低，侵害居民權益。

不過，王大閎建築研究與保存學會認為，虹廬不僅應該是市定古蹟，且應是國定古蹟，學會秘書長徐明松直言「如果最後只列歷史建築，我會覺得遺憾。」台北市文化局則表示，當天會邀請所有權人到場陳述意見，最終還是要看委員會的審查。

徐明松表示，虹廬的文資提報，既是文化保護也是社會壓力。他們完全理解住戶的困擾，也提過努力詢問由財團贊助，學會承購的可能性，不過四戶加起來超過200坪，總經費在1.6億元左右，不是一下筆小數目。言下之意是當初與虹廬住戶提到的承購保存不易達成，還需各界協助。

位在大安區濟南路的虹廬，約在1964年落成，其特色是外觀立面和天井，王大閎當時搬進4樓居住又遷出轉賣。現在1樓是餐廳，2至4樓為私宅。所有權人2樓和4樓的住戶，反對登錄文化資產，怕後續改建、轉賣的權益受限，主張106年時曾因漏水、白蟻問題曾大肆翻修過，虹廬已和原貌有所差距，不應登錄為文化資產。

不過，王大閎逝世後，外界保存聲浪再起。專家在去年7月前往虹廬會勘，王大閎建築研究與保存學會認為，雖經虹廬因轉賣，曾多次改建，但4樓住宅內的白色清水磚仍保存良好，頂樓屋簷設計還融合傳統建築「出簷」的意象；而王大閎自宅獨有的「月門」，雖因屋主年邁改建，仍可還原當年景象。

當時學會表達有意願向屋主買下王大閎故居，以利後續保存，住戶也當場表示願協議，雙方留下聯絡方式打算將進一步協商，如今因經費問題，尚無妥善的解決辦法，而文資會審議迫在眉睫，台北市文化局表示，文資受提報就需啟動程序，當日也會邀請利害關係人到場陳述意見，，最終還是要看委員的審查結果。

知名建築師王大閎去年5月逝世，他的第二座自宅、濟南路三段上的「虹廬」，15日將送...
知名建築師王大閎去年5月逝世，他的第二座自宅、濟南路三段上的「虹廬」，15日將送進台北市文資會審議，王大閎建築研究與保存學會認與公寓住戶所有權人針對保存看法不同。記者魏莨伊／攝影
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歷史建築國定古蹟文化資產

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