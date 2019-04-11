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走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

建築設計師劉冠宏昨天下午受台中市建築經營協會大師講座邀請，分享「無有建築」新思維，以及創作理念。劉冠宏說，他曾為三代同堂的案主設計山坡之家，將一棟建築切為四棟，棟與棟不想連，產生很多有趣角落，像小孩房與餐廳中間有一棵樹，主臥室到客廳也要通到戶外，顛覆傳統房子概念，讓屋主一家走出冷氣房，走入大自然當中。

劉冠宏認為，無有是空間的最基本原素，建築從業人員與消費者看重的是「有」，也就是建築實體，但天、地、壁所構築的「有」，所圍出的空間卻是「無」，「無」要能用，或者是美學空間感受。因此建築設計最終，還是要歸於自然，豐富人類的心靈。

劉冠宏畢業於東海大學建築系，到紐約哥倫比亞攻讀建築碩士後，於紐約貝氏（貝聿銘）建築師事務所服務多年，以「無有概念」為名，2009年回台與夥伴共同創立「無有」，現為「無有建築」主理人，同時在東海建築系所兼任助理教授。

台中市建築經營協會理事長梁信雄說，劉冠宏血液裡流著對人與自然萬物的反思，無我建築觀，帶給不動產界業者全新的思維。劉冠宏的作品「山坡之家」榮獲2018台灣TID複層空間金獎及金點設計獎空間類Best of the year；「空間不思議」榮獲2017德國紅點傳達設計獎、2016台灣金點獎金獎；「行冊」榮獲2017中國建築裝飾設計獎、2016年台灣老屋新生大獎。

建築設計師劉冠宏（中）受台中市建築經營協會大師講座邀請分享「無有建築」建築理念，...
建築設計師劉冠宏（中）受台中市建築經營協會大師講座邀請分享「無有建築」建築理念，中央圖為作品「山坡之家」。記者趙容萱／攝影
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建築紅點傳達設計獎紐約

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