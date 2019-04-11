走入大自然的建築 這戶3代同堂1棟化為4棟

2019-04-11 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



建築設計師劉冠宏昨天下午受台中市建築經營協會大師講座邀請，分享「無有建築」新思維，以及創作理念。劉冠宏說，他曾為三代同堂的案主設計山坡之家，將一棟建築切為四棟，棟與棟不想連，產生很多有趣角落，像小孩房與餐廳中間有一棵樹，主臥室到客廳也要通到戶外，顛覆傳統房子概念，讓屋主一家走出冷氣房，走入大自然當中。

劉冠宏認為，無有是空間的最基本原素，建築從業人員與消費者看重的是「有」，也就是建築實體，但天、地、壁所構築的「有」，所圍出的空間卻是「無」，「無」要能用，或者是美學空間感受。因此建築設計最終，還是要歸於自然，豐富人類的心靈。

劉冠宏畢業於東海大學建築系，到紐約哥倫比亞攻讀建築碩士後，於紐約貝氏（貝聿銘）建築師事務所服務多年，以「無有概念」為名，2009年回台與夥伴共同創立「無有」，現為「無有建築」主理人，同時在東海建築系所兼任助理教授。