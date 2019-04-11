3月瘋媽祖避免勇腳變傷兵 醫師5建議
三月瘋媽祖，很多信徒全程跟著媽祖鑾轎，白天走到晚上，夜宿寺廟，甚至路邊躺著休息，對體力、健康是一大負荷，如何安然走完全程？今年隨行跟著大甲媽祖鑾轎醫療團、台中童綜合醫院急診部主任魏智偉建議想走完全程的「勇腳」要謹守5點，包括注意散熱、補充水分，不要脫隊，適時休息，以及量力而為，或求助隨行醫療團。
魏智偉說，很多信徒想到烈日酷曬，都會做好防曬措施，戴了帽子等遮陽，卻也把全身包的緊緊的，散熱效果差，很容易出現熱急症，建議注意散熱問題，若覺得頭暈等不適，應盡速就近找陰涼處休息，千萬別勉強；其次是要記得適時補充含有電解質的水分，而不是單純的喝純水。
魏智偉觀察，很多信徒全程跟著媽祖鑾轎，睡不飽、休息不夠，體力不濟，處於疲勞狀態，面臨的是調解體溫的功能會下降，除了較易中暑，也有的信徒因精神不濟，跌倒或摔落水溝受傷，適時休息很重要。
他提醒，信徒長期行走而起水泡，有的自行刺破水泡，忍著水泡破掉疼痛繼續行走，是相當危險行為，可能面臨感染風險，建議可就近尋求醫療站或隨行醫療團治療；另外，要避免脫隊，有的信徒因體力不濟，身旁沒有人照應，一旦發現自己跟不上隊伍，最好能坐上主辦單位提供車輛休息，避免落單。
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