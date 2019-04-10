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彰化5萬外籍移工做傭做工 還展現各種才藝

2019-04-10 22:40聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣人口127.6萬人，外籍移工人數則達5萬5885人，是勞動就業市場內重要的工作夥伴，為了提倡他們有正常娛樂，進而展現才藝，縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元文化同盟會」，將邀請外籍移工組隊報名參加才藝大賽，首場在4月13在鹿港文武廟前廣場舉行，縣府歡迎民眾到場與外籍移工同樂。

勞工處長吳蘭梅表示，截至108年2月底，彰化縣內外籍移工已有5萬5885人，為全國各縣市中第六多，為提倡外籍移工正當休閒活動，也讓國人更了解移工進而提供多元、友善的職場環境，縣府因此特別規劃「幸福彰化—多元文化同盟會」系列活動。

首場將在4月13日於鹿港文武廟前廣場舉辦「幸福彰化─多元文化同盟會」，活動內容多元，除邀請彰化縣外籍移工組隊報名參加，展現東南亞各國獨特的音樂歌唱風格與舞蹈特色，讓外籍移工發揮才華。

此外，4月還適逢東南亞國家最盛大的傳統節日「泰國潑水節」，當天也規劃神射水槍手等趣味競賽及浴佛祈福儀式，祈求來年順利平安，縣府也邀請民眾能到場同樂，並體驗東南亞多元文化。

接著為慶祝印尼新年，縣府訂6月舉辦「前進彰化-歡慶印尼開齋節」，由穆斯林精神講師主持祈福儀式，協助信奉伊斯蘭教的印尼籍移工完成齋戒的功修外，也安排印尼傳統舞蹈表演與美食。

第3場則規劃在9月中秋節前夕，結合法令宣導與大眾喜愛的娛樂辦理「幸福彰化-相揪逗陣看電影」活動，紓解外籍移工工作壓力與思鄉之情。

為提倡外籍移工們有正常娛樂，進而展現才藝，彰化縣縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元...
為提倡外籍移工們有正常娛樂，進而展現才藝，彰化縣縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元文化同盟會」，邀請外籍移工組隊報名參加才藝大賽。照片／彰化縣政府提供
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為提倡外籍移工們有正常娛樂，進而展現才藝，彰化縣縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元...
為提倡外籍移工們有正常娛樂，進而展現才藝，彰化縣縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元文化同盟會」，邀請外籍移工組隊報名參加才藝大賽。記者劉明岩／攝影
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為提倡外籍移工們有正常娛樂，進而展現才藝，彰化縣縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元...
為提倡外籍移工們有正常娛樂，進而展現才藝，彰化縣縣府將舉辦系列的「幸福彰化—多元文化同盟會」，邀請外籍移工組隊報名參加才藝大賽。記者劉明岩／攝影
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