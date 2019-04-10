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快儲水！12日晚間起台中停水23小時 影響11萬3千戶

2019-04-10 22:31聯合報 記者黃寅╱即時報導

台灣自來水公司第四區處因緊急搶修鯉魚潭給水廠原水抽水站口徑2600釐米原水管線閥類設備漏水，預計12日晚上10點起至13日晚上9點止停水，影響供水時間計23小時，停水戶數7萬3000戶，水壓降低戶數4萬戶，合計影響戶數11萬3000戶。

水公司人員說，本次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時，尚請見諒。

停水及水壓降低區域範圍如下：

【停水區域】：

(1)神岡區：溪洲里、神洲里、社口里、社南里、岸裡里、三角里、山皮里北庄里、神岡里、庄前里、庄後里、豐洲里

(2)潭子區：大富里

(3)豐原區：東湳里、西湳里

(4)大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里

(5)西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、

福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、龍潭里、潮洋里、廣福里、港尾里、西墩里、惠來里(臺灣大道三段以南、惠中路一段以西、市政路以北)

(6)南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、黎明里、三義里、三和里、新生里

(7)烏日區：學田里、三和里、榮泉里

(8)沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里(高地區)、居仁里、鹿峰里、鹿寮里

(9)龍井區：龍泉里

(10)梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、

福德里、大庄里、大村里、草湳里

(11)大甲區：日南地區(高地區)

【水壓降低區域】：

(1)清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里

(2)沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里

(3)梧棲區：興農里、永安里、永寧里

(4)台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）

(5)龍井區：忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里。

台中地區12日到13日將停水23小時，影響11萬3000戶示意圖。圖／台灣自來水...
台中地區12日到13日將停水23小時，影響11萬3000戶示意圖。圖／台灣自來水公司提供
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