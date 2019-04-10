中火廢水排放超標 台電：提升空品所致

2019-04-10 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台中電廠排放廢水經檢測硝酸鹽氮超標，台電表示，廢水排放超標主因為積極從事空汙防制改善，並配合台中市政府提升空品之期待，添加較多液化氮，導致廢水處理能力不足所致，已深刻檢討改進，並規劃明年底完成設置新廢水處理廠。

本報今天獨家揭露中火廢水排放超標，恐遭中市府開罰千萬並勒令停工，台電透過新聞稿指出，已努力改進廢水排放超標，並在期限前提報1～4號機改善計畫書，也會持續與市府溝通，不過中火機組攸關穩定供電甚鉅，為全國電力系統供需平衡的重要關鍵，若被迫貿然停機，備轉容量率將嚴重不足，全國將可能面臨供電吃緊窘境。

台電表示，中市府去年8月至今針對中火機組進行4次採樣檢測，並已開罰2次，其中針對9至10號機部分，台電已完成改善；5至8號機部分，則已於4月2日向中市府提報改善完成報告書。

台電進一步指出，台中市府去年8月23日針對中火9至10號機廢水排放口採樣，結果顯示硝酸鹽氮檢測值為每公升84毫克，高於現行標準的50毫克，過去並無相同受罰案例，主要係因中火近期配合中市府積極從事空污防制改善時，添加較多液化氨，造成廢水處理能力不足所致。

台電強調，目前已著手採取短中長期改善措施，短期將調整燃煤配比及注氨量、配合機組進行運轉參數調整，及加強廢水處理設備維護，並持續監控各機組的硝酸鹽氮濃度；中期則預計半年內設置先進廢水處理設備；長期規劃設置新廢水處理廠，預定109年底完工。

台電說明，除了改善水汙染，台中電廠也努力從事空污改善，配合於空品不佳時降載，從今年1月1日起，計算至今天4月10日，一共已經降載170次，減發約17.1億度電（含歲檢修），減發量為所有火力電廠之冠，佔比過半，降載資訊均每日更新，隨時都可以上網查詢。

台電表示，台灣電力系統屬於獨立電網，採統一調度，各區域所需之電力經由輸電網路連接，電力互相融通，所以除了有時「中電北送」，也有時其他區域的電力會支援中部；例如，4月1日至6日間，台中電廠因配合空污降載及安排機組歲檢修發電較少，且在離峰時段中部地區負載相對較高時，亦有其他區域電力送往中部地區的狀況，顯示電力跨區域相互支援，以達系統供需平衡，有其必要性，台電期盼能與市府攜手合作，共同創造穩定供電、環境保護的雙贏。。