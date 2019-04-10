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環保局將重罰中火 台電求情要改善

2019-04-10 18:50台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中火力發電廠為了改善空污排放增加液態氨添加量，反而造成水污染超標，將遭台中市環...
台中火力發電廠為了改善空污排放增加液態氨添加量，反而造成水污染超標，將遭台中市環保局重罰。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
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台中市環保局將台中火力電廠列為專案稽查重點查核對象，共查獲三次放流水污染嚴重超標，台中市環保局長吳志超表示，環保局已行文台電限期11日前提出陳述，若陳述未具正當理由，將採取重罰。最高可處罰款2,000萬元，且不排除勒令停工。對此，台電發言人徐造華表示，台電會於期限前提出說明及改善內容，不希望遭到停工處置。

環保局於1月執行「台中港區大型固定污染源深度稽查專案計畫」，並將台中火力發電廠列為重點查核對象，進行空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查，查獲放流水硝酸鹽氮不合格，陸續經過3次採驗皆不符標準。

擔任台電專業總工程師的徐造華回應表示，因應台中市提出將於111年加嚴環保標準，中火去年下半年就規劃進行整個空污排放調整，希望大幅降低排放量，但為了降低空污而增加液態氨添加量，反而造成排放水的汙染

他表示，台電將會在期限內提出改善計畫，未來也會配合市府的要求進行改善。他說，市府環保局有其權責依法處置，但不希望採取停止發電的手段，而影響全台整體供電系統的穩定。

環保局依據水汙染防治法規定，工廠、事業放流水經查驗不符標準，應處以罰鍰並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，可按次處罰。由於該法規定，一年內經2次限期改善仍繼續違反規定者，屬違規「情節重大」，環保局才將採取重罰措施。

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