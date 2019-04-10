憂心排擠弱勢預算 彰縣重陽敬老金將縮水

2019-04-10 18:43 中央社 彰化10日電



彰縣議會開臨時會，審議追加減預算，縣府所提預算案中，老人福利經費減少4億9000多萬，重陽敬老金將變成1000元，彰縣府指出，發放重陽敬老金已造成排擠，希望優先照顧弱勢。

彰化縣議會昨天起召開第19屆第2及第3次臨時會，審議彰化縣政府提出的追加減預算案；民主進步黨籍議員賴清美發現，彰化縣政府社會處提出的追加減預算中，有關老人福利的部分減少4億9000多萬，質疑前縣長魏明谷推動的重陽敬老金369政策，也就是65歲以上老人每年可領3000元、80歲以上領6000元以及90歲以上領9000元的政策，被現任的彰化縣長王惠美取消。

彰化縣政府社會處長王蘭心今天指出，重陽敬老金沒有取消，只是增訂排富條款，低收入戶以及中低收入戶仍維持可以領取369敬老禮金，其他則調整為每年領1000元。

王蘭心說，縣府發放重陽敬老金每人的金額不斷增加，從民國97年每人500元一路增加，今年預估約需8億元，加上老人人口不斷增加，如果繼續發放下去，預估民國111年約需花費9億1900多萬元，對社會處來說，財政負擔很重。

王蘭心表示，今年度的法定社福預算編列時就已經不足，像是中低收入戶、身心障礙等族群的補助，基本額度不足，缺口約有1億9000萬元，如再發放敬老禮金會造成嚴重的排擠效應，才會在追加減預算中提出追減。

縣府幕僚指出，原先的369敬老禮金政策，不管誰擔任縣長，都沒有辦法繼續編列下去，縣府財政不寬裕，追減的預算將用來補充法定社福預算的不足，希望優先照顧弱勢。