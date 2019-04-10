白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



媽祖婆，我愛您！媽祖婆，我愛您…沿著台一線一路南下的白沙屯媽祖遶境進香隊伍今天路過永靖鄉時，坐在鑾轎的白沙屯媽祖聽到一群可愛的孩子滿心歡喜地讚嘆聲音，鑾轎在永靖國小校門口前突然靜止不前，鑼聲急響後，白沙屯媽祖繞進校園，讓師生嗨翻天，不少小朋友一次又一次地排隊鑽轎祈福。

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖7日起駕，南下進行10天9夜的北港朝天宮進香活動，9日下午路過台中市大肚區時，突然轉向跨越四線道的沙田路，進入追分國小讓跪迎的師生喜極而泣；今天上午，白沙屯媽祖沿著台一線一路南下，來到永靖鄉台一線路邊的永靖國小校門口前方，鑾轎突然靜止不前。

「媽祖婆，我愛您！媽祖婆，我愛您…」坐在鑾轎裡的白沙屯媽祖聽到了前方傳來的小朋友活潑又真誠的呼喊聲，鑾轎開始搖晃，鑼聲的跟著急促響起，轎班伕知道媽祖婆的心意，大喊「把頭低下」，老師也幫忙叮嚀排成3列跪迎的小朋友趕快趴下，小朋友非常高興，雙手合什後不約合而跪姿前趴，轎班抬高鑾轎從小朋友的身上前進。

永靖國小校長蘇月妙說，白沙屯媽祖經過校門口時，是上午8點多，第一堂8時40分才開始，當時是自修時間，有很多班級在教室外面進行社團活動，老師聽到校門外鑼響聲從遠而近，知道是白沙屯媽祖進香隊伍來到，帶著學生在校門口處體驗一堂最真實的台灣的民俗宗教文化活動。

蘇月妙說，師生都非常高興，這是媽祖鑾轎第一次進入校園，小朋友更是嗨翻天，有不少學童在校門口鑽轎後，又跑到操場再鑽一轎，希望媽祖婆能多給一次福氣；白沙屯媽祖進入校園後，通過穿堂，在操場繞了一圈，才在小朋友再一次的「媽祖婆，我愛您」聲音中離開校園，前後十多分鐘。

白沙屯媽祖的心情應該很開心，進入永靖國小校園後有意「逗弄」小朋友，鑾轎通過堂進入操場時，不少小朋友已在講台前方跪成一排迎接，白沙屯媽祖鑾轎停一下後，故意不再前行，沿PU跑道往右前進，讓跪迎的小朋友紛紛抬頭「那吔安咧…」，小朋友看到鑾轎停在前方不遠處，趕緊跑上前再跪下排成長長一條人龍。