中市議員批上班0.5天領14萬 柯呈枋指依法辦理

2019-04-10 18:44 中央社 10日綜合報導



前台中市政府參事柯呈枋當選立委後離職，民進黨台中市議會黨團總召李天生今天指出，柯呈枋在市府上班僅0.5天就領取14萬多元高薪，呼籲柯將薪資捐贈給弱勢團體。

對此，中國國民黨籍立法委員柯呈枋發布新聞稿表示，謝謝民進黨台中市議會黨團議員的關心，他當時雖是公務員身分，但與一般勞工休假、請假一樣，一切依法辦理，並無特別。他已就這個問題回應多次，且台中市政府也已向議會及對外說明清楚，希望政治口水到此為止。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，部分民進黨市議員刻意忽略人事上的合法規定，也忽視民進黨政治人物中也有多人帶職參選情形，如今卻以雙重標準進行批判，市府表示尊重，但重申一切均依規處理。

李天生指出，前彰化縣副縣長、前勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋，獲台中市長盧秀燕聘任出任中市府參事，於今年1月21日到職，但當天下午就請假返回彰化參選立委補選，並在當選後於3月21日離職。

李天生表示，經查柯呈枋在中市府任職共37天，但任期內陸續休假、請事假等共計36天4小時，實際上班只有0.5天，僅是到職的當天上午，但柯呈枋卻領取台中市民納稅錢新台幣14萬3766元。

李天生認為，公務人員雖有休假、請假的權利，但柯呈枋既要參加選舉，就不應該前來占台中市政府參事職缺，並且領取高薪。此案曾在台中市議會引起風波，不僅綠軍市議員批判，藍營市議員也都贊同柯呈枋應該立刻辭職。

柯呈枋已當選立委，李天生表示，尊重彰化縣民的選擇，但柯呈枋對台中市沒有貢獻，在職期間幾乎沒有上班，形同冗員，卻領取高薪，甚至國旅卡福利也沒有放棄，讓台中市民議論紛紛，希望柯考慮將薪資所得捐贈出來，照顧台中市弱勢團體，留下美名，並有助未來仕途發展。