親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

風紀股長免死？監督司法 需要的是盡責的媒體

日職／王柏融三打席還是內滾 火腿2：2軟銀

中市議員批上班0.5天領14萬 柯呈枋指依法辦理

2019-04-10 18:44中央社 10日綜合報導

台中市政府參事柯呈枋當選立委後離職，民進黨台中市議會黨團總召李天生今天指出，柯呈枋在市府上班僅0.5天就領取14萬多元高薪，呼籲柯將薪資捐贈給弱勢團體。

對此，中國國民黨籍立法委員柯呈枋發布新聞稿表示，謝謝民進黨台中市議會黨團議員的關心，他當時雖是公務員身分，但與一般勞工休假、請假一樣，一切依法辦理，並無特別。他已就這個問題回應多次，且台中市政府也已向議會及對外說明清楚，希望政治口水到此為止。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，部分民進黨市議員刻意忽略人事上的合法規定，也忽視民進黨政治人物中也有多人帶職參選情形，如今卻以雙重標準進行批判，市府表示尊重，但重申一切均依規處理。

李天生指出，前彰化縣副縣長、前勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋，獲台中市長盧秀燕聘任出任中市府參事，於今年1月21日到職，但當天下午就請假返回彰化參選立委補選，並在當選後於3月21日離職。

李天生表示，經查柯呈枋在中市府任職共37天，但任期內陸續休假、請事假等共計36天4小時，實際上班只有0.5天，僅是到職的當天上午，但柯呈枋卻領取台中市民納稅錢新台幣14萬3766元。

李天生認為，公務人員雖有休假、請假的權利，但柯呈枋既要參加選舉，就不應該前來占台中市政府參事職缺，並且領取高薪。此案曾在台中市議會引起風波，不僅綠軍市議員批判，藍營市議員也都贊同柯呈枋應該立刻辭職。

柯呈枋已當選立委，李天生表示，尊重彰化縣民的選擇，但柯呈枋對台中市沒有貢獻，在職期間幾乎沒有上班，形同冗員，卻領取高薪，甚至國旅卡福利也沒有放棄，讓台中市民議論紛紛，希望柯考慮將薪資所得捐贈出來，照顧台中市弱勢團體，留下美名，並有助未來仕途發展。

台中市柯呈枋民進黨
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

環保局將重罰中火 台電求情要改善

2019-04-10 18:50

中火全停機空汙染也不見得改善？ 中市府：它是最大汙染

2019-04-10 17:45

台中花博倒數2周 必看景點在這裡

2019-04-10 15:38

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

5小時拍到最多生物 濕地生態速查開始報名

2019-04-10 14:49

偏遠醫師荒加遽 外縣市熱血醫生支援

2019-04-10 14:31

廂型車當醫療車 翻山越嶺行醫近30年

2019-04-10 14:30

和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

南投偏鄉缺牙醫 台中牙醫來支援

2019-04-10 09:14

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

破盤價、買一送一…剩2周末 花博紀念品搶買氣

2019-04-09 22:47

建商強拆杜錫圭故居 彰化文化局開罰200萬還要求蓋回來

2019-04-09 22:42

彰化溪州榮民工廠拆1個月無人問 文化局：將設巡邏箱

2019-04-09 22:39

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

被提報文資列冊溪州榮民工廠 建物拆了一個月竟無人知

2019-04-09 18:25

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

埔里坡地施工築出5米高土牆 居民憂釀土石流

2019-04-09 16:00

記憶停留在「我的少女時代」 九旬嬤穿水水要去「讀冊」

2019-04-09 15:33

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

瘋媽祖注意這幾點…別像柯文哲、朱立倫變傷兵

2019-04-10 09:00

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

白沙屯媽衝進永靖超市 員工喜極而泣哭成一團

2019-04-10 10:32

影／白沙屯媽祖去程通過西螺大橋進雲林 廟方：罕見

2019-04-10 16:13

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

影／下課鐘響 白沙屯媽90度轉進校園！師生感動 校長淚直流

2019-04-10 10:08

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

影／白沙屯媽祖今天心情特別好 進入校園兩度逗弄小朋友

2019-04-10 17:43

太有效！板橋車站科技執法舉發違停 違規數大降96％

2019-04-10 16:18

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

桃園龍潭、大溪及平鎮、八德 15日停水11小時

2019-04-10 14:14

未上任就辭高雄毒防局長 他先報到這個職務

2019-04-10 16:12

記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

影／墾丁泊逸酒店淪法拍 館內遭竊如恐怖鬼屋

2019-04-10 17:19

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24

大甲媽駐駕西螺福興宮 廟埕發生推擠事故

2019-04-10 07:40

影／肯德基爺爺也追大甲媽遶境 「留下外送最大足跡」

2019-04-09 21:00

柯文哲施政報告 王世堅送行李箱嗆打包走人

2019-04-10 16:09

影／小學生跪迎白沙屯媽祖落空 校方：盼媽祖回鑾來看孩子

2019-04-10 17:46

追花要快！ 中華大學超夯打卡景點紫藤花浪漫盛開中

2019-04-10 12:24

令旗象徵派兵將護信徒 大甲媽鑾轎停駕雲林民宅

2019-04-09 23:25

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

驚擾大甲媽！滋事4男交保 白沙屯媽開心！學童喊「我愛你」

2019-04-09 23:35

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

影／柯文哲施政報告 議員給了皮箱、皇帝帽、酸痛藥布

2019-04-10 15:21

抗議屏東縣府改建復興公園 蔣月惠：被強姦還要嫁

2019-04-10 11:27

影／柯文哲3度到新港奉天宮 熱情民眾高喊「總統好」

2019-04-09 21:12

朱立倫跟遶境最大感觸：沒政治差別 大家攏同款

2019-04-10 11:44

白沙屯媽祖遶境台中 駐駕警局並進入國小

2019-04-10 00:41

北市府吳姓主管國罵辱下屬 議員：上梁不正下梁歪

2019-04-10 11:15

談論議員爆粗口 柯文哲：該道歉就道歉

2019-04-10 12:31

新北11傳統市場翻新 板橋黃石市場先改建

2019-04-09 23:26

財政緊 嘉縣要求緩接收新警力

2019-04-10 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top