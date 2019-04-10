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北市議員李明賢送痠痛貼布 抨擊市政「壞了了」

2019-04-10 16:54聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

北市柯文哲日前參加大甲媽祖遶境，今天出席台北市議會做施政報告，國民黨議員李明賢體恤柯文哲參加大甲媽遶境導致雙腿酸痛，拿出痠痛貼布送給柯文哲，但是在走回坐位後李明賢話鋒一轉抨擊台北市政壞了了，不是貼藥布就能挽救。

李明賢抨擊台北市政壞了了，不是貼藥布就能挽救。記者徐兆玄／攝影
李明賢抨擊台北市政壞了了，不是貼藥布就能挽救。記者徐兆玄／攝影
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李明賢拿出痠痛貼布送給柯文哲。記者徐兆玄／攝影
李明賢拿出痠痛貼布送給柯文哲。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲北市遶境
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