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健豪、逢甲將建置人工智慧研究中心 培養人工智慧人才

2019-04-10 16:31聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市健豪印刷公司為培養人工智慧人才，昨與逢甲大學簽署意向書，將在逢甲大學建置人工智慧研究中心，未來共同攜手進行把大數據轉換成人工智慧，並用於商業運作的研究和人材培育。

健豪印刷總經理張訓嘉和逢甲大學校長李秉乾代表雙方完成簽約儀式。張訓嘉指出，健豪印刷15年前就開始投入資訊發展，除了自行開發適合印刷產業的ERP（企業資源規劃Enterprise Resource Planning），同時也針對市面上設計軟體的Bug（程式錯誤）進行改善，進而開發智能軟體以降低印刷錯誤率，達到機器聯網，迎接工業4.0。

他說，面對科技高速發展，業界一直都有人才需求，然而自己培育人才，會耗費相當多的時間，很高興逢甲大學對於培育創新人才也充滿理想，因此促成這項合作。希望這樣的合作，能為中部地方盡一份心力，讓我們的年輕人可以在中部受教育、就業，不需要離鄉背井。

李秉乾說，人工智慧、大數據、雲端應用都是當今的世界趨勢，例如美國研發電動車的腳步領先全球、德國已經在研究製藥如何結合人工智慧。面對急速發展的世界，此次能與國內指標性企業健豪印刷合作，建置人工智慧研究中心，將在自動化控制、工程管理、物聯網等多元面向共同研發創新技術，培養優秀人才。

台中市健豪印刷公司為培養人工智慧人才，昨與逢甲大學簽署意向書，將在逢甲大學建置人...
台中市健豪印刷公司為培養人工智慧人才，昨與逢甲大學簽署意向書，將在逢甲大學建置人工智慧研究中心。圖／逢甲大學提供
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台中市健豪印刷公司為培養人工智慧人才，昨與逢甲大學簽署意向書，將在逢甲大學建置人...
台中市健豪印刷公司為培養人工智慧人才，昨與逢甲大學簽署意向書，將在逢甲大學建置人工智慧研究中心，健豪總經理張訓嘉（左）和逢甲大學校長李秉乾完成簽約儀式。圖／逢甲大學提供
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