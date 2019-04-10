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台中花博倒數2周 必看景點在這裡

2019-04-10 15:38聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中花博離閉幕日只剩10幾天，花博園區內有許多熱門的打卡點，例如獲獎無數的「四口之家」、會進行音樂表演的巨型機械花球「聆聽花開的聲音」、介紹台灣平地至高山生態的發現館、展示農業的樂農館與智農館、充滿童趣的「大地的調色盤」等，還沒看過花博美景的民眾，要把握機會欣賞這場國際盛會。

台中市新聞局長吳皇昇說，新市府團隊上任先後針對園區各項設施進行盤點改善，強化服務窗口，並種植多處花卉，盡力彌補先前的不足，其中森林園區的四口之家屢屢獲得國際青睞，獲「2018倫敦設計獎」銀獎殊榮，也拿下「2018紐約設計獎」銀獎肯定，並在「2018美國建築大師獎」中榮獲住宅類榮譽獎，更獲全球知名設計競賽「2019 iF設計獎」肯定。

森林園區的「發現館」則使用綠色建材再生塑化磚為建材，呈現鏤空視覺、空氣可流通的明亮空間，並與現有老樹融為一體，遊客可歷經從海拔0的出海口至3886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅。踏出發現館就可看到巨型智慧互動裝置藝術「聆聽花開的聲音」，這朵地表最大機械花由697個仿生花開裝置組成，與燈光、聲音如呼吸般連動，且白天、晚上有不同光影變化。

馬場園區的「花舞館」也是超夯打卡點之一，由兩棟圓形建築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙區分為大小兩個圓形展覽空間。小圓「蘭花館」本身是溫室建築，規劃為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業的發展史；大圓「競賽館」打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽。

外埔園區必逛景點是「樂農館」與「智農館」，「樂農館」以稻米、水果、蕈菇、茶葉等4種台灣重要作物為主軸，呈現台灣農業故事；「智農館」則邀請到「辜嚴倬雲植物保種中心」參展，提供超過1千種珍稀植物，打造「植物方舟」。

豐原葫蘆墩展區則打造全台第一座琉璃花園，以「幸福花嫁」為主題，策劃專為新人打造的浪漫花嫁廊道。其中「綺想童話區」以愛情及親情為發想，運用不同花卉混色，設計從深到淺的漸層新娘頭紗，是國內首次利用花種配植呈現的裝置藝術。位於葫蘆墩第五展區的「遊藝花源」，結合4處現地水域景觀和地景藝術，以親子家庭族群為目標，打造如同「大地調色盤」般的夢幻場域。

台中花博后里馬場園區的「花舞館」是超夯打卡點之一。圖／台中市政府提供
台中花博后里馬場園區的「花舞館」是超夯打卡點之一。圖／台中市政府提供
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台中花博后里森林園區的四口之家屢屢獲得國際青睞，獲「2018倫敦設計獎」銀獎殊榮...
台中花博后里森林園區的四口之家屢屢獲得國際青睞，獲「2018倫敦設計獎」銀獎殊榮，也拿下「2018紐約設計獎」銀獎肯定，並在「2018美國建築大師獎」中榮獲住宅類榮譽獎，更獲全球知名設計競賽「2019 iF設計獎」肯定。圖／台中市政府提供
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花博建築
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