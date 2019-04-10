王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣前長魏明谷任內去年推動的「369」政見，重陽節65歲老人每人發3千元、80歲以上8千元、90歲以上長者每人發9千元敬老禮8億元，發放金額近9億元。現任縣長王惠美以財政困難為由，在縣議會臨時會提案辦理追減4億多元，今年重陽節就沒有「369」福利，將實施排富。

前縣長魏明谷表示尊重新任縣長的作為，至於好與不好由縣民評斷。

如果縣議會同意辦理追減，依縣政府規劃，今年重陽節敬老禮金發放，中低收入戶可以適用「369」政策，而65歲以上老人則只領取1000元，百歲人瑞可以領取1萬元。

彰化縣在前縣長卓伯源任內，發給65歲以上老人的重陽禮金是1千元，魏明谷上任後，則提高到2千元，去年則兌現他的「369」政見，加碼發放重陽禮金，估計全縣有19萬9千多人受惠，發放金額約8億元，前年則是4億多元。

依縣政府向縣議會臨時會提案，在社會處預算老人福利項下，原預算是17億餘元，縣府提案辦理追減4億9900多萬元，追減後是12億9000多萬元，社會處承認，刪減的項目正是「369」的預算。

縣議會臨時會審查明天就要審社會處預算，民進黨縣議員賴清美今天翻閱預算書後，大為跳腳，她說，王惠美縣長上任後，一直推翻前朝魏明谷政策，雖然縣府財政困難是個事實，但縣長有責任去找替代財源，像向中央爭取經費等方式，不能什麼都刪，會造成人民與公務人員的不安。

賴清美說，去年縣議會才通過這筆預算，如果再由議員去刪減預算，豈不是要議員去揹黑鍋，裡外不是人。

縣府社會處副處長陳素貞指出，只是預算做調整，調整發放金額，今年照樣還是會發重陽敬老禮金，但採取排富條款，也就是說，65歲以上長者每人可以領取1000元重陽禮金，100歲以上人瑞每人1萬元，列冊中低收入戶依照年紀數歲，繼續比照去年規定，領取3000元、6000元、9000元重陽禮金。