親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

王丹酸演講唬爛 韓國瑜：麻煩他多關心北韓，少扯台灣

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣前長魏明谷任內去年推動的「369」政見，重陽節65歲老人每人發3千元、80歲以上8千元、90歲以上長者每人發9千元敬老禮8億元，發放金額近9億元。現任縣長王惠美以財政困難為由，在縣議會臨時會提案辦理追減4億多元，今年重陽節就沒有「369」福利，將實施排富。

前縣長魏明谷表示尊重新任縣長的作為，至於好與不好由縣民評斷。

如果縣議會同意辦理追減，依縣政府規劃，今年重陽節敬老禮金發放，中低收入戶可以適用「369」政策，而65歲以上老人則只領取1000元，百歲人瑞可以領取1萬元。

彰化縣在前縣長卓伯源任內，發給65歲以上老人的重陽禮金是1千元，魏明谷上任後，則提高到2千元，去年則兌現他的「369」政見，加碼發放重陽禮金，估計全縣有19萬9千多人受惠，發放金額約8億元，前年則是4億多元。

依縣政府向縣議會臨時會提案，在社會處預算老人福利項下，原預算是17億餘元，縣府提案辦理追減4億9900多萬元，追減後是12億9000多萬元，社會處承認，刪減的項目正是「369」的預算。

縣議會臨時會審查明天就要審社會處預算，民進黨縣議員賴清美今天翻閱預算書後，大為跳腳，她說，王惠美縣長上任後，一直推翻前朝魏明谷政策，雖然縣府財政困難是個事實，但縣長有責任去找替代財源，像向中央爭取經費等方式，不能什麼都刪，會造成人民與公務人員的不安。

賴清美說，去年縣議會才通過這筆預算，如果再由議員去刪減預算，豈不是要議員去揹黑鍋，裡外不是人。

縣府社會處副處長陳素貞指出，只是預算做調整，調整發放金額，今年照樣還是會發重陽敬老禮金，但採取排富條款，也就是說，65歲以上長者每人可以領取1000元重陽禮金，100歲以上人瑞每人1萬元，列冊中低收入戶依照年紀數歲，繼續比照去年規定，領取3000元、6000元、9000元重陽禮金。

陳素貞表示，去年議會通過重陽禮金預算按照369政策核定，約8億多元接近9億元，排富調整後，可以為縣庫省下約4億多元支出，1000元金額回到多年前最初政策上路的規模。

彰化縣長魏明谷(前排右1)在去年重陽節前夕，前往鹿港鎮拜訪彰化縣百歲人瑞許朝香(...
彰化縣長魏明谷(前排右1)在去年重陽節前夕，前往鹿港鎮拜訪彰化縣百歲人瑞許朝香(前排右2)，致贈敬老禮金9千元及禮品，許朝香還當場揮毫寫兩個福字送給魏明谷。本報資料照片
分享
彰化縣長魏明谷(前排右)在去年重陽節前夕，前往鹿港鎮拜訪彰化縣百歲人瑞鄭王恨女士...
彰化縣長魏明谷(前排右)在去年重陽節前夕，前往鹿港鎮拜訪彰化縣百歲人瑞鄭王恨女士(前排中)，致贈敬老禮金9千元及禮品。本報資料照片
分享

魏明谷重陽節
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台中花博倒數2周 必看景點在這裡

2019-04-10 15:38

5小時拍到最多生物 濕地生態速查開始報名

2019-04-10 14:49

偏遠醫師荒加遽 外縣市熱血醫生支援

2019-04-10 14:31

廂型車當醫療車 翻山越嶺行醫近30年

2019-04-10 14:30

和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

南投偏鄉缺牙醫 台中牙醫來支援

2019-04-10 09:14

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

破盤價、買一送一…剩2周末 花博紀念品搶買氣

2019-04-09 22:47

建商強拆杜錫圭故居 彰化文化局開罰200萬還要求蓋回來

2019-04-09 22:42

彰化溪州榮民工廠拆1個月無人問 文化局：將設巡邏箱

2019-04-09 22:39

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

被提報文資列冊溪州榮民工廠 建物拆了一個月竟無人知

2019-04-09 18:25

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

埔里坡地施工築出5米高土牆 居民憂釀土石流

2019-04-09 16:00

記憶停留在「我的少女時代」 九旬嬤穿水水要去「讀冊」

2019-04-09 15:33

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

用手機吊飾測空氣品質 亞大學生曾建彰獲IF設計新秀獎

2019-04-09 10:59

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

瘋媽祖注意這幾點…別像柯文哲、朱立倫變傷兵

2019-04-10 09:00

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

睽違30年！新式警察制服換裝在即 台南員警準備好了

2019-04-10 08:52

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

白沙屯媽衝進永靖超市 員工喜極而泣哭成一團

2019-04-10 10:32

一人質詢組難道是被排擠？ 高嘉瑜：一個人也很好

2019-04-10 13:27

影／下課鐘響 白沙屯媽90度轉進校園！師生感動 校長淚直流

2019-04-10 10:08

影／白沙屯媽到彰化像急行軍 兩媽祖會不會相遇讓人期待

2019-04-09 19:30

屢爆粗口被酸「全台最沒水準市長」 柯文哲今天道歉了

2019-04-10 15:39

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17

信徒打架媽祖會生氣 學者：白狼接駕外界觀感也不好

2019-04-09 18:19

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

中央沒補助預算 高市警增加員額面臨取消

2019-04-09 18:00

柯文哲遭藍綠夾擊 王世堅送「行李箱」要柯打包走人

2019-04-10 14:38

心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

為墾丁悠活解套拆百宅？ 鎮公所以地主反對發文取消

2019-04-09 17:16

濃霧攪局 金門高中學子赴台應試險受阻

2019-04-09 21:24

影／肯德基爺爺也追大甲媽遶境 「留下外送最大足跡」

2019-04-09 21:00

王惠美推翻魏明谷「369」政策 重陽禮金發放將排富

2019-04-10 15:04

大甲媽駐駕西螺福興宮 廟埕發生推擠事故

2019-04-10 07:40

查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29

吉野櫻終綻放 淡水天元宮花期開跑

2019-04-09 19:25

花蓮警局鐵馬驛站26處 貼心服務吸引日本記者採訪

2019-04-09 12:17

雙北公車免費WIFI使用華為設備 傳有洩密疑慮

2019-04-09 17:39

影／學生呼喊「阿婆」 白沙屯媽連衝三所小學

2019-04-10 15:37

上行下效？北市府官員飆髒話 柯文哲：我很少爆粗口

2019-04-10 11:31

「花蓮特產」激吻 網友：看了就好癢

2019-04-09 23:52

影／大甲媽進入員林市區 白沙屯媽考慮後走自己的路南下

2019-04-10 15:25

高山杜鵑炸裂南投 粉嫩花瀑霸占翠綠山頭

2019-04-09 19:10

抗議屏東縣府改建復興公園 蔣月惠：被強姦還要嫁

2019-04-10 11:27

影／柯文哲3度到新港奉天宮 熱情民眾高喊「總統好」

2019-04-09 21:12

驚擾大甲媽！滋事4男交保 白沙屯媽開心！學童喊「我愛你」

2019-04-09 23:35

追花要快！ 中華大學超夯打卡景點紫藤花浪漫盛開中

2019-04-10 12:24

朱立倫跟遶境最大感觸：沒政治差別 大家攏同款

2019-04-10 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top