5小時拍到最多生物 濕地生態速查開始報名

2019-04-10 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



由特有生物研究保育中心七股研究中心籌備處 （黑面琵鷺生態展示館）主辦的「2019濕地捉迷藏~生態速查大賽」正式開放報名！報名及活動網站 https://sites.google.com/view/chikurcbioblitz/。

主辦單位表示，比賽方式是只要找到3-4人一同組隊，在4月27日在指定範圍內（七股地區）自行規劃最佳路線，在5小時內用相片記錄最多野生生物並上傳到iNaturalist。植物、螃蟹、螺類、貝類、昆蟲、兩棲類、爬蟲類、鳥類都是尋找對象。

主辦單位指出，是不是曾懷疑，一般大眾只是拍拍照上傳網路，真的能對生態有幫助嗎？答案是「是的」！在美國，有2位孩童拍攝到14年未曾記錄過的瓢蟲！在台灣，稀有的黃條天蛾於2013年由公民科學志工在大肚山區發現2筆紀錄，2017年又由志工在苗栗發現其幼蟲的棲息環境，才讓科學家能進行更深入的研究。

如果沒有這些公民科學家，不知道又要經過多久時間，才能對這些生物有更多認識，主辦單位邀請「捉迷藏大師」，組隊一起來七股尋寶，拍照上傳比賽。

不會辨識生物怎麼辦，光是上傳觀察紀錄就有機會獲獎！免費的iNaturalist app 更是辨識好幫手，對iNaturalist一頭霧水，有活iNaturalist教學：4月20（周六），比賽日期4月27日（ 周六），可以擇一參加，或者同時報名，活動地點台南市七股區

比賽獎項：

捉迷藏大師：積分最高者取前兩名，可獲得獎狀獎品。

上傳快手：上傳筆數最高者取前兩名，可獲得獎狀獎品。

預言家：預測大賽所記錄的總物種數，以數目最接近的隊伍為優勝，可獲得獎狀獎品。