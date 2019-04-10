和美將實施路邊停車收費 預定7月前可以上路

2019-04-10 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



繼彰化市、員林市及鹿港鎮之後，和美鎮即將辦理路邊停車收費，目前正規劃劃設停車格中，主要集中在彰美路等市區道路預定至少設置500格停車位，比照彰化、員林每小時收費20元。

彰化市實施路邊停車收費已滿兩年，目前有1176格停車位，隨後實施的員林市有945格、鹿港鎮592格，現都均一價每小時20元，其中鹿港鎮考慮到假日停車需求較高，在假日才收費，合計去年全縣路邊停車收費收入達4800萬元，彰化市因轉換率較高，收入占了大半，公所分配65%、縣府35%，對地方財政不無小補。

彰化縣政府即積極鼓勵同樣有停車需求的和美鎮、北斗鎮，也實施路邊停車收費。鎮長阮厚爵說，由於和美鎮市區確實有停車需求，很多駕駛人一停就一天，影響多數人權益，目前已由縣府協助規劃辦理路邊停車收費等相關事宜。

彰化縣政府工務處運輸管理科科長許僅宜說，初步以停車需求高的彰美路、仁愛路、道周路、德美路等市區道路及學校周邊道路，預定劃設500格，收費時間也比照彰化、員林從上午8時到晚間8時。

許僅宜說，目前的路邊停車收費系統已經完備，而且運作已經上軌道，除解決停車問題，也增加了公所收入，和美鎮實施路邊停車收費一切就緒後，估計7月前就可以實施。

至於彰化市、員林市實施路邊停車收費也存在不少問題，像彰化市民族路、曉陽路、中正路等許多有停車需求的路段，卻未設置收費停車格，有的則是同一路段，因某些店家或民代要求，就可以跳過不劃，引來公平性的爭議，同時因收費不連貫，也增加收費的成本。

許僅宜說，彰化縣政府正在辦理全縣停車總體規劃，做為設置路邊停車收費的參考依據，也減輕鄉鎮市長的壓力，而停車收費每小時都是20元，將來計畫採取差別費率，可以視路段調高收費、採累進費率，如果停車需求少的路段，甚至可調降。