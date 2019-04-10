查中火排放水 中市府：環保人員等了3天

2019-04-10 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市政府環保局查出台中發電廠排放水的硝酸鹽氮超標，市府新聞局長吳皇昇上午陪同環保局長吳志超前往再次勘查時，當場感謝吳和環保人員的辛勞，並透露環保人員足足等了3天才等到中火排水，但對於中火是否刻意隱藏排水，他表示並不去臆測。

吳皇昇同時還再次放話，表示因為近期連續3次查獲排放水超標，而且超標情況愈見嚴重，因此屬情節重大，若台電在明天前沒有提出合理的改善方案，不排除勒令其一至四號機停工。

台電發言人徐造華則指出，台電一定會配合台中市政府提出短、中、長期的汙染防治措施，短期改善措施是調整燃煤配比及液態氨氣的添加量、配合機組運轉參數調整，及加強廢水處理設備維護，並持續監控各機組的硝酸鹽氮濃度。

中期措施是，半年內設置逆滲透設備等廢水近零排放處理設備；長期措施則為規劃設置新的廢水處理廠，預定明年底完工。

徐造華說，要降底空氣中的氮氧化物排放，在製程中添加液態氨是重要步驟，但如此一來排放水就會受影響，但台電有能力控制改善。另外，台電也正配合台中市府111年環保加嚴標準，目前正進行相關改善，台電不會刻意隱匿排水，這幾次的排放超標，都是偶發超標，台電有能力把空氣和排水都能達到應有的排放標準。