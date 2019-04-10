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MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

影／白沙屯媽祖我愛你 信徒感動：不影響上課

2019-04-10 10:08聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大肚區追分國小即將歡度百歲生日，該校不但是大甲媽回鑾必經之途，白沙屯媽祖昨（9）日下午第4度造訪該校，而且今年白沙屯媽祖在師生高喊「媽祖婆，我愛你！」90度左轉，穿越沙田路到對向，並且趁學生下課十分鐘進入校園，讓師生、信徒都能在操場鑽轎底才離去，信徒嘖嘖稱奇「不影響上課」，鑾轎離校時上下大幅擺動，信徒形容是「媽祖很開心」；追分國小師生更是開心地說「這是最好百歲生日禮物」。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，前年回鑾時，鑾轎不但進了追分國小，轎夫沒有經過司令台階梯，而是一躍而上司令台，再回到操場讓信徒們鑽轎腳。

追分國小校長賴如足說，白沙屯媽祖往年大部分走西濱公路，回鑾走沙田路，今年來的時候走沙田路，學校位於媽祖行進路線的對面，學校老師關注媽祖動向，昨天上午9時許就在大門口等候，幼兒園小朋友在上午11時加入歡迎媽祖婆的陣容，在校門口大喊「媽祖婆，我愛你！」結果媽祖鑾轎在大肚停轎休息5次，中午停轎在斜對面的福懋油脂公司廠區內，宣布休息到下午2時。

媽祖鑾轎在昨天下午2時起駕後，信徒沿著沙田路上排成長長人龍，媽祖鑾轎行經追分國小門口時，追分國小師生不斷地打鼓、大喊「媽祖婆，我愛你！」還有家長跪在地上祈求媽祖，希望能獲得媽祖青睬，媽祖鑾轎過了校門口前方後，突然停轎，90度左轉，穿越沙田路，到對向的追分國小大門口。

追分國小校長賴如足說，媽祖轉向朝學校方向過來，她感動的眼淚直流，更令人感動的是，媽祖鑾轎在校門口停留到下午2時8分進入校園，還等了2分鐘，等到下課鐘聲響起，讓師生都能在操場排好隊伍鑽轎底，是學校最棒的百歲禮物。

白沙屯媽祖幼兒園台中市
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