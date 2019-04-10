南投偏鄉缺牙醫 台中牙醫來支援

2019-04-10 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



南投縣牙醫師多年來投入偏鄉醫療，從早期自備器械、拖著行李箱的露天「野戰」醫療，至如今全縣有91個巡迴醫療點及3個醫療站；面臨醫師不足的問題，雖然有台中市牙醫師公會15名熱血牙醫，跨縣市支援南投縣霧社巡迴醫療站，但仍需更多支援。

南投縣牙醫師公會理事長吳健民說，南投縣牙醫師有167人，數十年來「幾乎是零成長」，公會從民國100年投入投健保署開辦的醫缺地區牙科巡迴醫療，最早有30名牙醫師參與，逐年遞減，今年剩22人，卻要負擔全縣91個巡迴醫療點，包括72所學校、19個社區。

這些牙醫師平均年齡62歲，雖然熱情不減，但有3名70多歲牙醫因體力難負荷，可能在今年退出，屆時剩不到20人。台中市牙醫師公會得知後，去年3月支援霧社設置巡迴醫療站，若未來偏遠醫療醫師荒加遽，恐需要更多外縣市熱血醫生支援。

台中市牙醫師公會前理事長羅界山說，台中市有兩所牙醫學院及三大醫學中心「加持」，擁有較充足的醫師人力，也有很多願意付出的熱血醫師。四年前得知偏鄉醫療人力不足，開始與南投牙醫師公會洽談合作細節。