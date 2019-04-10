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心繫偏鄉無醫村 熱血牙醫一做近30年

2019-04-10 07:46聯合報 記者趙容萱╱即時報導

57歲牙醫王佑崑29年前得知南投縣信義鄉是「無醫村」，就留在信義鄉同富部落開業，並投入巡迴醫療，比健保開辦還早，深入原鄉部落，見證偏郷醫療史，即便換來腰背痛職業傷害，3年前還因過勞引發心肌梗塞，他仍堅持不輟，只因能看到擁有一口好牙的小朋友開心的笑，就值得了。

王佑崑說，他老家在彰化縣大城鄉，原本在台中執業，民國79年因友人提到南投縣信義鄉就醫不便，建議他上山看看，他上山發現當地完全沒有醫療院所，就醫非常不方便，便決定偕同妻子吳瓊芬留下來開診所。

他指出，曾因考慮孩子就學問題想要回台中開業，後因每每遇賀伯颱風、921地震等天災，信義鄉聯外道路中斷成孤島，與居民一起經歷睡操場、吃大鍋飯日子，培養出比家人還要好的情感，一做就快30年。

他從民國82年起巡迴各部落國小看診，平常上午在衛生所駐診，利用午休時間，開著廂型車翻山越嶺，到信義鄉的國小看診，下午才回診所執業，平均一天治療40名病患，至今維持每月巡迴偏鄉國小20診次。

他剛開始拉著行李箱式器械，帶著折疊式躺椅前往，常一診次3小時下來，腰酸背痛，連人都站不直，後利用廂型車充當行動醫療車，輪椅搬進車內當診療椅，不鏽鋼桶加漏斗充當漱口水槽，去年好不容易爭取到在信義鄉羅娜國小校舍內放置固定式診療椅，設備比照都市的標準設置。

王佑崑常不忍心弱勢孩子的家長因付不起牙套費而延誤療程，總是自掏腰包，包辦到底，見學童「小喬」牙齒排列不正，他就免費做牙套矯正牙齒，發現「小勳」因奶瓶性蛀牙，全口牙齒爛光光，就免費提供乳牙牙冠，方便正常進食。他說，投入偏鄉醫療，最大願望就是能看到每位孩子都能擁有一口漂亮、整齊的牙齒，「能自信地面對人生。」

牙醫王佑崑（中）偕同妻子吳瓊芬（左）投入偏鄉醫療，以廂型車充當巡迴車，輪椅搬進車...
牙醫王佑崑（中）偕同妻子吳瓊芬（左）投入偏鄉醫療，以廂型車充當巡迴車，輪椅搬進車內當診療椅，不鏽鋼桶加漏斗充當漱口水槽，讓偏鄉學童都能擁有一口好牙。記者趙容萱／攝影
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台中市牙醫師公會15名開業醫師與南投縣醫師公會合作，支援霧社醫療站，醫療設備比照...
台中市牙醫師公會15名開業醫師與南投縣醫師公會合作，支援霧社醫療站，醫療設備比照都市的標準設置。圖／台中市牙醫師公會前理事長羅界山提供
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牙醫王佑崑（左）以廂型車充當巡迴車，輪椅搬進車內當診療椅，不鏽鋼桶加漏斗充當漱口...
牙醫王佑崑（左）以廂型車充當巡迴車，輪椅搬進車內當診療椅，不鏽鋼桶加漏斗充當漱口水槽，讓偏鄉學童都能擁有一口好牙。記者趙容萱／攝影
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牙醫王佑崑以廂型車充當醫療車，輪椅搬進車內當診療椅，不鏽鋼桶加漏斗充當漱口水槽，...
牙醫王佑崑以廂型車充當醫療車，輪椅搬進車內當診療椅，不鏽鋼桶加漏斗充當漱口水槽，讓偏鄉學童都能擁有一口好牙。記者趙容萱／攝影
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牙醫王佑崑見證偏郷醫療史，早期是露天醫療點，後以廂型車充當巡迴車（後方），去年在...
牙醫王佑崑見證偏郷醫療史，早期是露天醫療點，後以廂型車充當巡迴車（後方），去年在信義鄉羅娜國小放置固定式診療椅。記者趙容萱／攝影
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牙醫王佑崑見證偏郷醫療史，早期是露天醫療點，後以廂型車充當巡迴車（後方），去年在...
牙醫王佑崑見證偏郷醫療史，早期是露天醫療點，後以廂型車充當巡迴車（後方），去年在信義鄉羅娜國小放置固定式診療椅。記者趙容萱／攝影
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牙齒偏鄉背痛
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