好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣南投市牛角坑福德祠日前有民眾問事擲筊，未料竟出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況，而至今已5天仍未落地，令信眾直呼「不可思議」；廟方擲筊請示土地公則得到「留下」的答案，因此規畫訂製壓克力盒保存，供民眾參觀。

廟方指出，清明節當天有民眾問事擲筊，沒想到，筊杯丟出去後，一只落地掉在供桌桌裙旁，另一只卻是懸空直立、有弧度的黏在桌裙上，呈現一正一反「允杯」，因為狀況太奇特，該信徒未拾起，還寫了張「不可思議」的字條壓在供桌上。

而這個「允杯」就這樣停留至今，還是沒有落地，牛角坑福德祠精神發展協會理事長張永昌為此請示土地公要不要取下懸掛在桌裙的筊杯，但土地公卻指示「留下來」，因此暫以塑膠置物盒覆蓋保存，待訂製的壓克力透明罩做好後再行替換。

多數民眾認為，這個「允杯」看起來是一正一反，土地公應該是同意或答應信徒問的事情，而且希望留下桌裙上的筊杯，展神蹟讓其他信徒都能看見；不過，民俗專家廖大乙則持不同看法，認為「土地公是不給意見」不參與此事。