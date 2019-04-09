親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／日本F-35戰機失聯 疑已墜海

好神！筊杯懸空立桌裙 信眾：不可思議

2019-04-09 20:17聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣南投市牛角坑福德祠日前有民眾問事擲筊，未料竟出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況，而至今已5天仍未落地，令信眾直呼「不可思議」；廟方擲筊請示土地公則得到「留下」的答案，因此規畫訂製壓克力盒保存，供民眾參觀。

廟方指出，清明節當天有民眾問事擲筊，沒想到，筊杯丟出去後，一只落地掉在供桌桌裙旁，另一只卻是懸空直立、有弧度的黏在桌裙上，呈現一正一反「允杯」，因為狀況太奇特，該信徒未拾起，還寫了張「不可思議」的字條壓在供桌上。

而這個「允杯」就這樣停留至今，還是沒有落地，牛角坑福德祠精神發展協會理事長張永昌為此請示土地公要不要取下懸掛在桌裙的筊杯，但土地公卻指示「留下來」，因此暫以塑膠置物盒覆蓋保存，待訂製的壓克力透明罩做好後再行替換。

多數民眾認為，這個「允杯」看起來是一正一反，土地公應該是同意或答應信徒問的事情，而且希望留下桌裙上的筊杯，展神蹟讓其他信徒都能看見；不過，民俗專家廖大乙則持不同看法，認為「土地公是不給意見」不參與此事。

廖提到，信徒所問之事可能不在土地公的管轄權內，所以土地公才給了立筊，代表不參與此事要信徒另請高明；而留下懸空掛立的筊杯，除展現神蹟外，土地公更是在「等待有緣人」，等到時機成熟就會落地給請示的有緣信眾看。

南投縣南投市牛角坑福德祠出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況，而至今已5天仍未落地...
南投縣南投市牛角坑福德祠出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況，而至今已5天仍未落地。圖／讀者提供
分享
南投縣南投市牛角坑福德祠出現筊杯騰空懸立在桌裙上，廟方將訂製壓克力盒保存，供民眾...
南投縣南投市牛角坑福德祠出現筊杯騰空懸立在桌裙上，廟方將訂製壓克力盒保存，供民眾參觀。圖／讀者提供
分享
南投縣南投市牛角坑福德祠有民眾問事擲筊，未料卻出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況...
南投縣南投市牛角坑福德祠有民眾問事擲筊，未料卻出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況。圖／讀者提供
分享
南投縣南投市牛角坑福德祠有民眾問事擲筊，未料卻出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況...
南投縣南投市牛角坑福德祠有民眾問事擲筊，未料卻出現筊杯騰空懸立在桌裙上的奇特狀況。圖／讀者提供
分享

土地公清明節
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

被提報文資列冊溪州榮民工廠 建物拆了一個月竟無人知

2019-04-09 18:25

埔里坡地施工築出5米高土牆 居民憂釀土石流

2019-04-09 16:00

記憶停留在「我的少女時代」 九旬嬤穿水水要去「讀冊」

2019-04-09 15:33

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

用手機吊飾測空氣品質 亞大學生曾建彰獲IF設計新秀獎

2019-04-09 10:59

三月瘋媽祖 南天宮關帝爺也遶境布施白米

2019-04-09 07:41

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

越過大甲溪 白沙屯媽駐駕清水

2019-04-08 23:28

投縣首設落石攔截網 測試有效

2019-04-08 23:11

百噸芭樂銷加國 彰縣府：再爭訂單

2019-04-08 23:10

中市熟齡聯誼 女比男積極

2019-04-08 23:03

影／稻熱病疫情來勢洶洶 空拍機噴藥解決人力短缺困境

2019-04-08 21:44

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

清明連假宜蘭遊客爆增46% 風景區最新人氣排行王出爐

2019-04-09 11:52

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

「與女神同行」徒步累壞了　柯P將改騎自行車到新港

2019-04-09 13:09

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top