杜錫圭故居產權交易破億遭強拆 彰縣文化局要求「蓋回來 」

2019-04-09 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」前年被提報文資列冊追蹤時無預警遭拆成廢墟。 記者林敬家/攝影 分享 facebook

彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」前年被提報文資列冊追蹤時無預警遭拆成廢墟，彰化縣文化局依文資法對楊姓所有權人裁罰200萬元，即便建物剷平，文資審議委員會去年仍通過登錄為「歷史建築」，也要求建商須將杜錫圭故居「蓋回來」，宣示意味濃厚。

2017年1月14日清晨，怪手動工拆除昭和時期老建築「杜錫圭故居」，文化局獲報到場阻止緊急登錄為「暫定古蹟」，但建商無視公權力，兩小時將該處夷為平地，文化局對楊姓所有權人開罰200萬元，楊男不服提行政訴訟，但一、二審都是文化局勝訴，最高行政法院持續審理中。

台中高等行政法院去年判決結果認定，早在杜「杜錫圭故居」被全拆以前，文資委員2016年曾到場現勘發現建物部分設施已遭拆，當時已函明告知楊男以及建商應妥善維護建物，但楊男一再放任建商持續破壞，且他房地買賣交易所獲利益高達1億1千多萬元，文化局依文化資產保存法裁罰200萬並未逾越法定裁量範圍，維持彰化縣府勝訴。

「杜錫圭故居」登陸文資名為「歷史建築彰化綿豐洋行」，文資委員指出，審議該案時除了看建築、藝術價值，也確實將被強拆的「歷史事件」納入考量，透過此案記取慘痛經驗。

文化局長張雀芬表示，文資委員決議「杜錫圭故居」應該蓋回來，建商這兩個月陸續送交計畫，須由都市設計委員會與文資審議委員會都同意才能施作，建商針對後方基地規劃設計外，未來門面應是呈現仿「杜錫圭故居」建物樣貌。