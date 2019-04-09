親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／日本F-35戰機失聯 疑已墜海

杜錫圭故居產權交易破億遭強拆 彰縣文化局要求「蓋回來 」

2019-04-09 19:12聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」前年被提報文資列冊追蹤時無預警遭拆成廢墟。 記者...
彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」前年被提報文資列冊追蹤時無預警遭拆成廢墟。 記者林敬家/攝影
分享

彰化市首任民選市長「杜錫圭故居」前年被提報文資列冊追蹤時無預警遭拆成廢墟，彰化縣文化局依文資法對楊姓所有權人裁罰200萬元，即便建物剷平，文資審議委員會去年仍通過登錄為「歷史建築」，也要求建商須將杜錫圭故居「蓋回來」，宣示意味濃厚。

2017年1月14日清晨，怪手動工拆除昭和時期老建築「杜錫圭故居」，文化局獲報到場阻止緊急登錄為「暫定古蹟」，但建商無視公權力，兩小時將該處夷為平地，文化局對楊姓所有權人開罰200萬元，楊男不服提行政訴訟，但一、二審都是文化局勝訴，最高行政法院持續審理中。

台中高等行政法院去年判決結果認定，早在杜「杜錫圭故居」被全拆以前，文資委員2016年曾到場現勘發現建物部分設施已遭拆，當時已函明告知楊男以及建商應妥善維護建物，但楊男一再放任建商持續破壞，且他房地買賣交易所獲利益高達1億1千多萬元，文化局依文化資產保存法裁罰200萬並未逾越法定裁量範圍，維持彰化縣府勝訴。

「杜錫圭故居」登陸文資名為「歷史建築彰化綿豐洋行」，文資委員指出，審議該案時除了看建築、藝術價值，也確實將被強拆的「歷史事件」納入考量，透過此案記取慘痛經驗。

文化局長張雀芬表示，文資委員決議「杜錫圭故居」應該蓋回來，建商這兩個月陸續送交計畫，須由都市設計委員會與文資審議委員會都同意才能施作，建商針對後方基地規劃設計外，未來門面應是呈現仿「杜錫圭故居」建物樣貌。

文化局歷史建築
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

被提報文資列冊溪州榮民工廠 建物拆了一個月竟無人知

2019-04-09 18:25

埔里坡地施工築出5米高土牆 居民憂釀土石流

2019-04-09 16:00

記憶停留在「我的少女時代」 九旬嬤穿水水要去「讀冊」

2019-04-09 15:33

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

用手機吊飾測空氣品質 亞大學生曾建彰獲IF設計新秀獎

2019-04-09 10:59

三月瘋媽祖 南天宮關帝爺也遶境布施白米

2019-04-09 07:41

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

越過大甲溪 白沙屯媽駐駕清水

2019-04-08 23:28

投縣首設落石攔截網 測試有效

2019-04-08 23:11

百噸芭樂銷加國 彰縣府：再爭訂單

2019-04-08 23:10

中市熟齡聯誼 女比男積極

2019-04-08 23:03

影／稻熱病疫情來勢洶洶 空拍機噴藥解決人力短缺困境

2019-04-08 21:44

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

清明連假宜蘭遊客爆增46% 風景區最新人氣排行王出爐

2019-04-09 11:52

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

「與女神同行」徒步累壞了　柯P將改騎自行車到新港

2019-04-09 13:09

90歲獨老申請居家服務遭拒 原因竟是住家太乾淨？

2019-04-09 16:34

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top