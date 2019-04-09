高山杜鵑炸裂南投 粉嫩花瀑霸占翠綠山頭

2019-04-09 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



受到暖冬和3月春雨影響，南投縣玉山、合歡山、奧萬大等地高山杜鵑花期比往年提早約半個月，近期接連盛放，為翠綠山頭增添繽紛色彩，而各山區賞花期從即日起至本月中下旬，想賞花的民眾得把握時間。

林務局南投林管處指出，今年因逢暖冬，天氣普遍高溫晴朗，往年多在4月中旬後才盛開的杜鵑，因此提早到3月就陸續綻放，更因3月時的幾波春雨為杜鵑帶來充足的水份和極佳養分，所以4月初就開得特別燦爛。

而南投林管處轄管的奧萬大森林遊樂區種有別名「埔里杜鵑」的南澳杜鵑，這陣子正盛放，其中以園區內好漢坡步道和松林區花況最佳，南投林管處表示，埔里杜鵑花色是淡雅粉紅色，目前開得漂亮，預計花期應可到4月20日。

玉山國家公園塔塔加園區步道旁的玉山杜鵑花近期幾乎全部盛開，尤其大鐵杉地區開得如花瀑傾瀉，面對花況大爆發，連玉管處人員都呼「罕見」，當地遊客中心表示，目前花開大半，約3成含苞待放，預計花期還有1週，約至本月中旬。