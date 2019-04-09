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台中花博閉幕倒數 紀念商品折扣優惠

2019-04-09 18:24中央社 台中9日電

台中花博閉幕倒數，花博紀念商品推出下殺折扣，有市議員憂心花博閉幕，紀念品恐會賣不完，市府回應，閉幕後，仍有兩個月可在官方網站與市府核准的外部通路販售。

台中花博閉幕倒數，台中市政府今天邀請偶像劇男星邵翔到花博園區官方紀念品旗艦店擔任一日店長，行銷花博紀念商品，幫遊客包裝商品、結帳。

台中市議員張耀中今天也走訪花博后里馬場園區，進入官方紀念品旗艦店，發現大半商品貼出破盤價，以及進行買一送一或者五折促銷等活動。

張耀中舉例，花博吉祥物石虎家族大玩偶原本定價新台幣1399元，現在特價699元；小隻的來虎、樂虎玩偶二隻特價499元，買四還送一；加上每日一物的驚喜特價，根本是破盤出清。

他說，花博僅剩兩周，閉幕後，這些賣不完的官方紀念品何去何從，能否完全去化庫存，市府必須要儘快解決這個問題。

台中市經發局表示，花博紀念品採委託經營辦理，由市府授權花博Logo、吉祥物讓廠商開發、製作、販售，市府不僅「零出資」，還可針對營業收入收取經營權利金。依合約規定，紀念品授權販售期限至6月30日止，之後廠商不能再販賣。

經發局指出，雖然閉幕後各園區商店結束營業，但委託廠商仍有兩個月可在花博紀念品官方網站或在市府核准的外部通路販售。

花博台中市石虎
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