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台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

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台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49聯合報 記者賴香珊╱即時報導

台灣小姐高曼容（右1）赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife」闖進前1...
台灣小姐高曼容（右1）赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife」闖進前10強，下周將總決賽。圖／取自高曼容粉絲專頁
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南投縣埔里鎮正妹、第9屆台灣小姐冠軍高曼容近期代表台灣赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife國際大賽」，今公布首階段賽果，她不僅拿下「最佳媒體獎」，更擊敗20國佳麗確定闖進前10強，下周出戰總決賽。

而高曼容在獲獎後，隨即在在其臉書粉絲頁開心與國人分享喜悅，更秀出以中華民國國旗當背景的選美照，還俏皮指出，「看看背後是什麼？不是故意放泳裝，是因為這張國旗最清楚」，充分表現出代表台灣出賽，且讓世界看見台灣的感動。

高提到，她在羅馬尼亞凌晨1時30分、台灣時間早上6時30分代表我國拿到10強和最佳媒體獎，開心的想在第一時間告訴大家，而獲獎當下聽到主持人大聲說出「Taiwan」，她真的很驕傲、很感動，眼眶泛淚，卻還要裝作鎮定。

今年「2019Miss onelife國際大賽」有美國、英國、中國、法國、巴西等30國佳麗參賽，高曼容以「TAIWAN」代表出賽，其中「最佳媒體獎」是由網路分享數第一名，加上所有媒體票選第一名才能勝出。

高表示，「最佳媒體獎」得來不易，她很開心，但目前更要備戰下週總決賽，感謝支持她的人，她會繼續努力，也請大家繼續幫台灣加油。

台灣小姐Miss Taiwan臉書粉絲專頁也在第一時間直播高的獲獎影片，台灣小姐選委會則表示，恭喜台灣小姐高曼容在MISS ONELIFE獲頒彩帶，更透過國際選美平台以柔性外交讓世界看見台灣。

台灣小姐高曼容代表台灣赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife」確定闖進...
台灣小姐高曼容代表台灣赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife」確定闖進前10強，開心秀出國旗選美照。圖／取自高曼容粉絲專頁
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台灣小姐高曼容代表台灣赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife」確定闖進...
台灣小姐高曼容代表台灣赴羅馬尼亞參加「2019Miss onelife」確定闖進前10強，下周將總決賽。圖／取自高曼容粉絲專頁
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羅馬尼亞看見台灣選美
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