影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市今天一大清早才送走了大甲媽祖，下午又來了白沙屯媽祖，虔誠的彰化人都一視同仁，給予最大熱情，縣長王惠美特別獻花致敬。

大甲媽祖都是沿用慣例與路線，從昨天下午近3點多，由大肚橋進入彰化市，在彰化市區遶境一整夜後，今天清晨3時47分駐駕南瑤宮，在停了短短3分鐘，就往南繼續的行程。

以路線飄忽的白沙屯媽祖，今年與大甲媽同一天起駕，白沙媽去年來彰化是走海線往雲林北港朝天宮進香，今年要怎麼走，是否會跟大甲媽「強碰」，一直是信眾關切的事，也充滿著期待。

白沙屯媽祖今天從台中來彰化的路線，則恰巧與大甲媽祖一樣，只是大甲媽祖是依慣例轉向國聖路方向行進，白沙屯媽祖則在下午3點左右，通過大肚橋，沿著中山路直走，許多信眾都是靠著衛星定位系統掌握白沙媽行蹤，就地等候，都不失所望，得以鑽轎下，儘管柏油路面是那麼滾燙。

沿途還有許多信眾，準備吃的喝的，也燃放鞭炮、煙火，由於天氣太熱，還有專車邀隨香信眾上車歇腳， 而警方也不敢大意，昨天到今天早上忙著大甲媽祖遶境，下午就要投入白沙媽的交管與安全維護，彰化分局長洪宏榮也都親自到場指揮。

當白沙屯媽祖鑾駕抵中山路與金馬路口時，已來成千上萬信眾，這时白沙屯媽祖鑾駕突然停駐約一分鐘，大家都在屏氣凝神，看媽祖怎麼做決定。由於過去曾轉到金馬路，因相關機能比較差，在隨香信眾期待下，媽祖決定向前走，即來了一陣歡呼，然後，信眾如潮水湧去，在下班時段走進彰化市區，掀起市民追白沙媽熱潮 。