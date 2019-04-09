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就讀勤益科大專科進修學校 工作、學業能兼顧

2019-04-09 16:57聯合報 記者黃寅╱即時報導

想要工作又讀大學，該怎麼做？台中市豐原的明治實業公司協理廖基佑就是一個很好的例子，他先讀了國立勤益科技大學附設的專科進修學校（簡稱進專，學制二專），再進入該校的進修學院讀二技，並因此獲得大學文憑。但是，他因為讀進專時就已依學校規劃就業，畢業還獲公司晉升為高階主管，不僅工作和學業兼顧，現還獲公司推薦繼續攻讀在職碩士班。

他勉勵學弟妹，進專、進院4年可以在日常實作與假日學習中迅速累積寶貴知識經驗，年資還有助升遷，連後續的升學管道也很暢通。

國立勤益科技大學校長陳文淵指出，雖然少子化，但該校附設的進專近年招生卻逆勢成長。根據教育部統計，該校進專去年的註冊率達98.7%，是國立進專的全國第一，其中的關鍵就在於學校能讓學生同時成就「好學歷、好就業」。

他解釋，讀進專的學生每周上學兩天、工作5天，雖然緊湊、辛苦，但卻可以同時兼顧進專的文憑和企業正職員工的待遇和福利，這是一般大學所做不到的。

進修學院校務主任邱文志也指出，進專所以提早在4月招生，就是希望能讓考生「早錄取、早就業」，也就是說一經錄取，暑期就可以工作獲得薪資，不必借學貸來繳學雜費。

而且升學過程中還可以依據興趣或職場需求切換科系，並透過雙專長來厚植就業「斜槓力」。

報名網址：http://ncce.ncut.edu.tw/，時間：12日至6月5日，洽詢電話（04）23924505分機7855~7858。

國立勤益科技大學附設的進修學院和專科進修學校學生工作、學業都能兼顧。圖／國立勤益...
國立勤益科技大學附設的進修學院和專科進修學校學生工作、學業都能兼顧。圖／國立勤益科技大學提供
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國立勤益科技大學進修學院校務主任邱文志（右）到各高工職校解說進專的就學制度，學生...
國立勤益科技大學進修學院校務主任邱文志（右）到各高工職校解說進專的就學制度，學生們詢問度很高。圖／國立勤益科技大學提供
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