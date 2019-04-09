埔里坡地施工築出5米高土牆 居民憂釀土石流

2019-04-09 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮一貫道崇德學院為新建宿舍與禮堂填土整地，唯回填土方後竟形成逾5米高土牆，居民憂心恐釀土石流災害，向民代陳情；縣府今會同民代、包商會勘，經與居民說明協調，包商則允諾將調整設計，與地方有共識後再動工。

縣府農業處指出，該學院工程前年通過審查取得建照，填土造地施作排樁、矩形溝、集水井、加勁擋土牆和植生工程等水土保持計畫則在今年2月取得施工許可在3月動工，回填土方總量約11801立方米；經查也有按計畫施工，並未違法。

但因填土位置座落在坡地，且下方還有住家，引發地方反彈，當地居民蔡永煌說，工程地點在鯉魚潭地區，不僅是強降雨區、集水區，更是土石流潛勢區，過去就曾有人因土石流受困，施工處還是緩坡，「土卻堆那麼高遇豪雨恐造成嚴重災害」。

陳宜君、鎮代吳淇淞和馬文君服務處也認為，原本1米多的緩坡向上的坡地，經填土後變成有逾5米差的高地，還要在上面興建宿舍、禮堂等建物，就算合法，居民仍有所畏懼，對安全有疑慮，因此盼包商進行改善。