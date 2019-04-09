影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



白沙屯拱天宮媽祖第4度造訪追分國小！白沙屯媽祖今年走台中市大肚區沙田路，對向的追分國小今天上午9時許就在大門口等候，高喊「媽祖婆我愛您！」都期盼媽祖婆能到學校「坐坐」，原本師生擔心鑽轎底的信眾很多，無法獲得媽祖婆青睬，沒想到媽祖鑾轎在今天下午2時5分突然停下轉向，90度左轉，穿越沙田路，並且在下午2時8分進入校園，等候小朋友2時10分下課，剛好下課時間鐘響，小朋友開心排隊鑽完轎底後，剛好下課。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，前年回鑾時，鑾轎不但進了追分國小，轎夫沒有經過司令台階梯，而是一躍而上司令台，再回到操場讓信徒們鑽轎腳。

追分國小校長賴如足說，白沙屯媽祖今年的路線與往年不同，往年大部分是來的時候走西濱公路，回鑾走沙田路，今年來的時候先走沙田路，由於學校位於媽祖行進路線的對面，因此學校師生在門口打鼓、高喊「媽祖婆我愛您！」沒想到小朋友心聲，媽祖婆聽到了，還趁下課時間造訪，不影響小朋友學習，令人感動。

學校老師從今天上午9時許就在大門口等候，並依白沙屯媽祖昨天行進速度推算，預計早上10時卅分抵達校門口，結果媽祖鑾轎在大肚停轎休息5次，幼兒園小朋友在上午11時加入歡迎媽祖婆的陣容，在校門口大喊「媽祖婆，我愛你！」媽祖鑾轎在上午11時30分許進入追分國小斜對面的福懋油脂公司廠區內，並宣布休息到下午2時。