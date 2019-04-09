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查緝盜採砂石 南投地檢鎖定野溪、夜間盜採

2019-04-09 12:55聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投地檢署為預防河川疏濬盜採砂石，和廉政署、水利署暨所屬第三、四河川局合作，成立「南投地區砂石廉政平台」由檢察長毛有增主持砂石平台會議，共同探討現今河川疏濬實務流程，和檢察機關、廉政機關、行政機關之橫向聯繫，加速彼此間情資之交流，確保轄區疏濬工作，杜絕圍綁標與黑道介入，維持砂石正常供需及合理價格。

檢察長毛有增肯定行政機關運用科技、智慧管理疏濬外，同時為避免偵辦盜採砂石案件時，證據不足造成法院判定困難，仍須不斷提升科技設備輔助蒐證；尤其針對「未辦疏濬工程之野溪盜採」及「夜間砂石盜採」類型之犯罪，更應加強情資蒐報即時偵辦。

第四河川局以「河川疏濬智慧管理」為題、第三河川局以「河川工程監造管制作業精進措施」為題簡報，早期臺灣因河川砂石疏濬作業採「個案許可」方式辦理，不肖業者利用制度漏洞，得以合法掩護非法方式盜採砂石。

95年砂石改採「採售分離」政策，將疏濬砂石改採「重量法」管制，近年來更導入科技智慧管理，包括砂石車過磅資料即時上傳雲端系統記錄、即時影像定點監控、水防道路重要路口設置監控站並配合衛星影像的大面積監測變異點，以「點、線、面」方式全程控管疏濬區，盜採砂石案件已大幅降低，近5年內第四河局轄區內甚未發生盜採砂石情形。

第四河川局長李友平說，為穩定砂石供應和價格，水利署今年1到5月推動「中央管河川加強疏濬管理方案」，除可於今年5月汛期前增加河川通洪斷面外，也可增加供應砂石市場料源，其中濁水溪流域在5月底前的目標量為189萬立方公尺，透過前述完善的疏濬作業流程，截至8日，已疏濬195萬立方公尺（約400萬公噸），提前完成年度疏濬目標，現仍持續進行疏濬。

濁水溪上游山區崩塌嚴重，需要持續疏濬，南投地檢也成立砂石廉政平台，查緝盜採砂石。...
濁水溪上游山區崩塌嚴重，需要持續疏濬，南投地檢也成立砂石廉政平台，查緝盜採砂石。記者江良誠／攝影
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濁水溪上游山區崩塌嚴重，需要持續疏濬，南投地檢也成立砂石廉政平台，查緝盜採砂石。...
濁水溪上游山區崩塌嚴重，需要持續疏濬，南投地檢也成立砂石廉政平台，查緝盜採砂石。記者江良誠／攝影
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砂石情資水利署
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