三月瘋媽祖 南天宮關帝爺也遶境布施白米

2019-04-09 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市東區南天宮召集地方民代，宣布「白米佈施腳踏車遶境祈福」活動，號召逾2000人響應。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台灣「三月瘋媽祖」，包括大甲媽、白沙屯媽祖遶境選擇在農曆三月起駕遶境；67年歷史的台中市東區南天宮關帝爺也將在本月13日起舉辦2天的「白米佈施腳踏車遶境祈福」活動，號召逾2000人響應，並依遶境路線設5站布施，發放白米給弱勢家庭（外縣市將郵寄到府），邀請民眾參與，佈施功德。

台中東區南天宮主委吳光雄說明，發放白米布施5站，分別為「東區：台中東區南天宮關聖帝君」、「東區：新建國市場」、「南區：醒修宮關聖帝君」、「大里：塗城國小」、「太平：太平運動場」。各站設有蓋章處，走完全程蓋滿五個章，於第二天回程到南天宮可憑章領取紀念品一份。現場提供民眾鑽轎腳求平安，並發放錢母。

吳光雄說指出，白米佈施腳踏車遶境13日上午8時30分，從台中東區南天宮出發，經循古禮舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、 祝壽、回駕、安座等典禮。出發將有國樂車、大型聖駕車、聖駕車、前導車、腳踏車車隊、白米貨車、腳踏車車隊、環保車、環保鞭炮車等同行，夜宿塗城國小大禮堂，感謝市議員林碧秀免費提供游泳池供游泳與洗澡，隔天回程。