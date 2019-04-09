影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大肚區追分國小不但是台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾必經之途，前年苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖回鑾時，也曾造訪，轎夫還扛著鑾轎一躍而上司令台，成為話題；白沙屯媽祖今天上午5時從台中清水區起駕，有可能經過大肚，15日回鑾還可能在此地與大甲媽相會，師生緊盯白沙屯媽祖動向，鑾轎今天上午6時30分進入台中市龍井區，上午7時，沿著沙田路六段前進，令師生們興奮不已，期盼媽祖婆能大駕光臨。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，前年回鑾時，追分國小師生一早就在校門口守候，看到白沙屯媽祖鑾轎，小學生大喊「媽祖婆，我愛您！」結果鑾轎不但轉進校園，而且轎夫沒有經過司令台階梯，而是一躍而上司令台，再回到操場讓信徒們鑽轎腳。信徒留言，「媽祖婆飛上司令台，要給孩子們上課祈福。」

白沙屯媽祖今年由值年爐主擲筊決定，昨天凌晨1時20分起轎，從苗栗通霄白沙屯拱天宮起駕，展開10天9夜的北港進香遶境之旅，預計11日抵達北港。