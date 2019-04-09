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影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大肚區追分國小不但是台中大甲鎮瀾宮媽祖回鑾必經之途，前年苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖回鑾時，也曾造訪，轎夫還扛著鑾轎一躍而上司令台，成為話題；白沙屯媽祖今天上午5時從台中清水區起駕，有可能經過大肚，15日回鑾還可能在此地與大甲媽相會，師生緊盯白沙屯媽祖動向，鑾轎今天上午6時30分進入台中市龍井區，上午7時，沿著沙田路六段前進，令師生們興奮不已，期盼媽祖婆能大駕光臨。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，前年回鑾時，追分國小師生一早就在校門口守候，看到白沙屯媽祖鑾轎，小學生大喊「媽祖婆，我愛您！」結果鑾轎不但轉進校園，而且轎夫沒有經過司令台階梯，而是一躍而上司令台，再回到操場讓信徒們鑽轎腳。信徒留言，「媽祖婆飛上司令台，要給孩子們上課祈福。」

白沙屯媽祖今年由值年爐主擲筊決定，昨天凌晨1時20分起轎，從苗栗通霄白沙屯拱天宮起駕，展開10天9夜的北港進香遶境之旅，預計11日抵達北港。

大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有紀錄的共有3次相遇，分別2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾。會不會有第4次相會？今年大甲媽祖與白沙屯媽祖回鑾，15日包括彰化、台中市大肚與龍井都有可能相會。

白沙屯媽祖鑾轎前年造訪台中市大肚區追分國小，轎夫扛鑾轎還一躍而上司令台，現場響起...
白沙屯媽祖鑾轎前年造訪台中市大肚區追分國小，轎夫扛鑾轎還一躍而上司令台，現場響起如雷掌聲。畫面／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
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白沙屯媽祖鑾轎前年造訪台中市大肚區追分國小，轎夫扛鑾轎還一躍而上司令台，現場響起...
白沙屯媽祖鑾轎前年造訪台中市大肚區追分國小，轎夫扛鑾轎還一躍而上司令台，現場響起如雷掌聲。畫面／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
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台中市追分國小師生前年在校門口大喊「媽祖婆、我愛你！」熱情恭迎白沙屯媽祖鑾轎到訪...
台中市追分國小師生前年在校門口大喊「媽祖婆、我愛你！」熱情恭迎白沙屯媽祖鑾轎到訪。畫面／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
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白沙屯媽祖大甲媽祖
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