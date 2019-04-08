親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中市熟齡聯誼 女比男積極

2019-04-08 23:03聯合報 記者洪敬浤／台中報導

結婚率逐年降低，但公辦單身聯誼仍搶手；台中市民政局統計，平均配對成功率25%，年...
結婚率逐年降低，但公辦單身聯誼仍搶手；台中市民政局統計，平均配對成功率25%，年過40歲的聯誼場次甚至高達3成。圖為公辦集團結婚。 圖／台中市新聞局提供
分享

結婚率逐年下降，反而「熟齡聯誼」有市場，台中熟齡結婚率甚至增加；台中市府發現辦40歲以上男女聯誼，女性比男性更積極，且從105年迄今每年報名額滿，今年將多為40至55歲單身男女規畫「幸福花開」聯誼活動。

台中市結婚率逐年下降，101年3月結婚率7.76‰，108年3月已降到5.65‰；民政局長吳世瑋說，儘管結婚率下降，但公辦單身聯誼很歡迎，市府發現40歲以上族群有聯誼需求，儘管已逐漸步入中壯年，有些錯過結婚年齡單身，有些離婚或喪偶，但仍渴望婚姻與穩定交往生活。

以往公家單身聯誼多針對40歲以下，但調查發現，今年會規畫熟齡幸福花開聯誼系列；民政局承辦人員說，單身聯誼的報名熱度男女有別，一般男生名額通常秒殺，女生會比較慢，40歲以上則相反，女性名額會先額滿，男生則比較慢。

民政局長吳世瑋說，公辦聯誼的配對成功率約25%，但超過40歲的聯誼場次成功率高達3成；市府發現，40歲以上的結婚人數也逐年增加，105年4310人、106年4390人、107年4400人，增加數字雖不多，但趨勢是微幅增加。

台中市民政局今年首場「幸福花開」聯誼活動，6月1日在港區藝術中心舉行，9日上午8點受理報名，設籍台中或在台中就學、就業的40-55歲單身民眾都可報名，男女名額各40人，報名費1000元，可洽沙鹿區戶政事務所，電話：(04)26627104。

聯誼結婚台中市
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

投縣首設落石攔截網 測試有效

2019-04-08 23:11

影／大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

越過大甲溪 白沙屯媽駐駕清水

2019-04-08 23:28

百噸芭樂銷加國 彰縣府：再爭訂單

2019-04-08 23:10

影／稻熱病疫情來勢洶洶 空拍機噴藥解決人力短缺困境

2019-04-08 21:44

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

連假房地產買氣夯？中市違規廣告拆不完

2019-04-08 14:24

清水梧棲路面不平 民族路人行道已下陷20多年

2019-04-08 12:55

中部年輕原民鮭魚返鄉接棒種茶 行銷高山茶先學茶道

2019-04-08 11:24

小鎮警員是「人民保母」無誤！ 一張照片超暖心

2019-04-08 10:06

社區營造大學開課 學生想拿學分先到社區long stay

2019-04-08 07:55

申請入學收費 為何這麼貴？

2019-04-07 23:41

翻出廢帳單... 亂丟垃圾重罰6千

2019-04-07 23:19

地標？路名？「水安站」改名舌戰

2019-04-07 23:16

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32
看更多

熱門文章

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

整夜沒睡走遶境 柯文哲狂灌蠻牛直呼「想睡覺」

2019-04-08 11:00

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

腳骨碎康復還願 男子陪大甲媽祖遶境21年

2019-04-08 14:30

綁猴子警告猴黨 筍農新招術驅趕猴守護農作

2019-04-08 07:45

大甲媽遶境隊伍後方迅速乾淨 因為有三種車隨行

2019-04-08 09:36

大專生暑期打工 桃市府開400職缺

2019-04-08 14:06

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

新北智英科技捐愛心運輸車 推廣身心障礙者運動

2019-04-08 11:01

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

新北5處騎樓禁停機車 15日起取締最高罰1200元

2019-04-08 13:33

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

影／柯文哲隨大甲媽祖遶境 首日像急行軍

2019-04-08 10:53

志玲姊姊慈善基金會返鄉助弱勢 志玲爸：人要飲水思源

2019-04-08 11:49

影／大甲媽遶境1晚3打架？隨行警方立刻制止

2019-04-08 09:17

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

大甲媽遶境後 台中慈濟醫院長率醫護人員打掃街道

2019-04-08 11:18

白沙屯媽祖凌晨起駕 APP即時掌握鑾轎位置

2019-04-08 05:14

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

小鎮警員是「人民保母」無誤！ 一張照片超暖心

2019-04-08 10:06

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

又完成一座陸橋拆除 高雄市大順路路面上午通車

2019-04-08 12:39

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

影／全球首創路邊智慧停車台南啟用 前3個月祭8折優惠

2019-04-08 11:23

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

台南又有境外移入登革熱病例 這些地區請注意

2019-04-08 11:32

大甲媽遶境兩樣情 有人打架、有人掃炮屑

2019-04-08 14:07

幫大甲媽信徒充饑解渴 沿途點心站陸續開張

2019-04-08 11:32

台南完成土壤液化調查 民眾上網就可以查詢

2019-04-08 12:36

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

隨大甲媽遶境體會人情味 朱立倫：台灣最美的風景

2019-04-08 09:18

幫助弱勢兒少 台東許家姊妹花同獲績優社工獎

2019-04-08 13:55

怕路人絆倒 北市機車格新隔離法喊卡

2019-04-07 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top