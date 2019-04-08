中市熟齡聯誼 女比男積極

2019-04-08 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



結婚率逐年降低，但公辦單身聯誼仍搶手；台中市民政局統計，平均配對成功率25%，年過40歲的聯誼場次甚至高達3成。圖為公辦集團結婚。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

結婚率逐年下降，反而「熟齡聯誼」有市場，台中熟齡結婚率甚至增加；台中市府發現辦40歲以上男女聯誼，女性比男性更積極，且從105年迄今每年報名額滿，今年將多為40至55歲單身男女規畫「幸福花開」聯誼活動。

台中市結婚率逐年下降，101年3月結婚率7.76‰，108年3月已降到5.65‰；民政局長吳世瑋說，儘管結婚率下降，但公辦單身聯誼很歡迎，市府發現40歲以上族群有聯誼需求，儘管已逐漸步入中壯年，有些錯過結婚年齡單身，有些離婚或喪偶，但仍渴望婚姻與穩定交往生活。

以往公家單身聯誼多針對40歲以下，但調查發現，今年會規畫熟齡幸福花開聯誼系列；民政局承辦人員說，單身聯誼的報名熱度男女有別，一般男生名額通常秒殺，女生會比較慢，40歲以上則相反，女性名額會先額滿，男生則比較慢。

民政局長吳世瑋說，公辦聯誼的配對成功率約25%，但超過40歲的聯誼場次成功率高達3成；市府發現，40歲以上的結婚人數也逐年增加，105年4310人、106年4390人、107年4400人，增加數字雖不多，但趨勢是微幅增加。

台中市民政局今年首場「幸福花開」聯誼活動，6月1日在港區藝術中心舉行，9日上午8點受理報名，設籍台中或在台中就學、就業的40-55歲單身民眾都可報名，男女名額各40人，報名費1000元，可洽沙鹿區戶政事務所，電話：(04)26627104。