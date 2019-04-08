影／稻熱病疫情來勢洶洶 空拍機噴藥解決人力短缺困境

2019-04-08 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



近年玩空拍機是很潮的流行，有人腦筋動得快，利用空拍機賺外快！最近彰化縣不少鄉鎮市稻田間常看到空拍機在綠油油的稻田，低空來回飛行噴灑農藥，張姓老農說，天氣實在太熱了，花點錢委託人家幫忙空中噴藥，免得脫水中暑。

台中區業改良場作物環境課助理研究員廖君達博士說，今年三月以來常下雨，濕度高，加上日夜溫差大，經常相差10度以上，稻子抵抗力變低，雲嘉南地區一期稻作稻熱病嚴重，中彰投地區病害好一點，也比往年明顯。「往年也有稻熱病，但很不容易發現，今年很明顯，只要仔細檢查，很容易發現稻葉生病了。」

「預防重於治療，是防治水稻葉稻熱病的不二法門」廖君達說，台中農改場在3月22日出病熱病警報，今年中部地區稻熱病比往年明顯，呼籲農民趕快預防性施藥，農民警覺性也高，都積極施藥，中部地區的稻熱病疫情已控制下來。

廖君達說，今年的稻熱病發現得早，只是稻葉出現初期感染型病斑，施藥後，葉子會再長，也不會影響收成。2013年一期稻作曾爆發「稻穗」的稻熱病，施藥後只能控制疫情不再擴大，造成當期歉收二成。

秀水鄉番秀路31歲青年梁稚昌是「大地主大佃農」，目前經營6公頃的稻田，這兩年也迷上空拍機，農閒時就到處操作空拍機，自得其樂；去年一期稻作他嘗試利用空拍機噴灑農藥，發覺既省人工又省時，附近老農看到，相繼委託他代噴農藥。

「今年一期稻作接受委託空灑農藥的件數，是去年同期的2倍多。最近因稻熱病，生意做不完。」梁稚昌說，每分地收費200元，昨天他幫1名老農空中噴藥，面積3.5公頃，只花2個半小時就完成，老農很滿意。