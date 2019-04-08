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扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41聯合報 記者賴香珊╱即時報導

清明連假剛過，南投縣埔里鎮傳有民眾返鄉祭祖，到場卻發現祖墳不見了，還被夷為平地；當地公所今表示，應是去年發包施設排水溝和路面拓寬工程，包商疏忽毀墳，近期將找家屬協調，不排除開挖找屍骨。

埔里鎮代會副主席潘英輝指出，葉姓民眾清明節當天向他陳情，稱全家人一早準備祭品到埔里第三公墓要祭拜先人，到場卻發現原本的墓地一片平坦，當下超傻眼，只好按記憶中的墳墓位置燒金紙祭祀，同時向他和公所反映，盼釐清責任。

而經確認是在去年公所興建第三公墓排水溝和拓寬道路工程時毀損的，當地珠格里長游麗瓊表示，該公墓聯外路狹且排水，遇雨成災，公所因此施工改善，但有些墳墓緊鄰道路，當時她還問包商會不會影響，對方就說都遷走了，未料仍出包。

葉則向潘提到，該墳墓至少已有20年，按習俗撿骨置甕後，就直接在第三公墓另作風水，所以硬體設施都在，多年來未遷葬，子孫也按時掃墓祭拜，因此絕對不是無主墳，但要施工或遷葬也沒通知，如今找不到先人遺骨，希望給公所給交代。

埔里公所工務課表示，已聯繫工程設計監造、施工包商，三方先行瞭解確認當時工程施作有無疏失，也會負起善後相關責任；目前規劃找家屬開協調會，屆時將現場會勘，也不排除開挖道路協尋葉姓先人遺骨。

南投縣埔里公所去年發包施設排水溝和路面拓寬工程，疑包商疏忽竟將民眾祖墳夷為平地。...
南投縣埔里公所去年發包施設排水溝和路面拓寬工程，疑包商疏忽竟將民眾祖墳夷為平地。圖／讀者提供
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南投縣埔里鎮有民眾返鄉祭祖卻發現祖墳不見了，還被夷為平地，只能傻眼的現場燒金紙祭...
南投縣埔里鎮有民眾返鄉祭祖卻發現祖墳不見了，還被夷為平地，只能傻眼的現場燒金紙祭祀。圖／讀者提供
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南投縣埔里公所去年發包施設排水溝和路面拓寬工程，疑包商疏忽竟將民眾祖墳夷為平地。...
南投縣埔里公所去年發包施設排水溝和路面拓寬工程，疑包商疏忽竟將民眾祖墳夷為平地。圖／讀者提供
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埔里清明節連假
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