白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



白沙屯媽祖遶境進香，彰化有信眾集資請香客吃「北斗肉圓」，從今天開始連續10天中午每天限量400顆，媽祖走到哪肉圓就送到哪，今天第一天「媽祖肉圓」從北斗送到台中清水發放「秒殺」，信徒樂得跟著媽祖走還能吃到知名肉圓。

北斗「肉圓生」本店今天中午將400份肉圓分裝成盒，由訂購的信徒送往在白沙屯遶境的清水隊伍，雖然白沙媽路線不定，但發起人預計每天中午到店內取貨送往媽祖所在地提供信眾品嘗。

「肉圓生」負責人范振森說，去年陳姓與尤姓友人為還願向他訂購肉圓請信眾吃，且每天提供1、2百顆後獲得好評，今年則有其他信徒共10人加入集資，他也承諾每天補滿400顆肉圓送到白沙屯媽遶境所在地，多的經費可另外採購水果請信眾吃。

范妻也說，陳姓友人住田尾，因身體不適祈求媽祖保佑後改善，去年開始他發心每年要跟隨白沙屯媽祖，還受指示請信眾吃「隔壁鄉鎮有名的特產」，友人詢問媽祖「肉圓嗎?」獲得肯定回應，范妻當時聽到半信半疑，不過也樂於共襄盛舉，這幾天幾個朋友24小時輪流排班跟著媽祖走。