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全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32聯合報 記者何烱榮╱即時報導

今年全台芭樂大爆量，比去年同期增加約七成，彰化縣政府輔導彰化珍珠芭樂外銷加拿大已超過100公噸，今天縣長王惠美到二水鄉家豐果菜生產合作社了解13噸芭樂裝櫃情形；王惠美說，縣府將持續爭取更多訂單，另製作「彰化優鮮」的品牌包裝箱統籌行銷，希望能提高農產的價格，也會積極媒合國內各大超市賣場和企業團體採購彰化芭樂。

今年因氣候影響，台灣各縣市芭樂盛產出現「撞期」且都盛產現象，同時爆量造成市場價格滑落；農業處副處長郭至善說，根據農委會三月底全台市場到貨量統計，共6809公噸，比去年同期4028噸暴增七成，因而影響批發市場價格，去年此時均價每公斤30.5元，今年只有13.5元。

「感謝彰化縣政府與縣長王惠美努力幫忙果農爭取補助經費，及外銷市場。」家豐果菜生產合作社負責人張家豐說，目前芭樂次級品的價格每台斤大約5元，中等的價格每台斤大約10元，品質再好一點的，大約每台斤15元。

王惠美說，縣府積極鼓勵次級品加工，配合農糧署徵求加工廠以每公斤8元以上價格收購彰化縣的次級品芭樂作加工，目前已登記100公噸。縣府另與縣內加工廠聯繫，收購中下品質的芭樂製作芭樂乾以及水果汁；也與台中、南投、新北等地縣市政府聯繫，透過提供當地的營養午餐以及果菜市場，行銷彰化芭樂針對芭樂盛產。

很多外銷廠商以及高科技公司希望農產品能有生產履歷，縣府會極力輔導農民能夠拿到產銷履歷，來確保後續行銷的管道。縣府也會輔導相關合作社，向農委會爭取場域及機械分級等設施，讓合作社在收購的過程中能更有利多。

彰化縣108年4月最新統計，全縣芭樂種植面積共1269.52公頃，主要產區為溪州、社頭、二水、員林、田中、永靖等鄉鎮。王惠美說，芭樂富含大量的維他命Ｃ及微量元素，高纖又低熱量，目前價格平易近人，希望民眾多多購買芭樂，也歡迎各大企業採購，一起為優質的台灣農產品加油打氣。

彰化縣長王惠美（左2）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解珍珠芭樂分級後準備裝櫃...
彰化縣長王惠美（左2）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解珍珠芭樂分級後準備裝櫃外銷的作業。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（右2）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解13噸芭樂外銷加拿大的...
彰化縣長王惠美（右2）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解13噸芭樂外銷加拿大的裝櫃作業。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（左1）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解13噸芭樂外銷加拿大的...
彰化縣長王惠美（左1）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解13噸芭樂外銷加拿大的裝櫃作業。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解13噸芭樂外銷加拿大的裝櫃作業...
彰化縣長王惠美今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解13噸芭樂外銷加拿大的裝櫃作業。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（中）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解珍珠芭樂外銷前分級作業。...
彰化縣長王惠美（中）今天到二水鄉家豐果菜生產合作社，了解珍珠芭樂外銷前分級作業。記者何烱榮／攝影
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王惠美農委會
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