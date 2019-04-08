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白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04聯合報 記者祁容玉╱即時報導

白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇...
白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇民間店鋪，讓人稱奇。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視綜合台
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨1點20分起駕往北港進香，展開10天9夜徒步進香行程，第一天就走了42.8公里。不過今天天氣炎熱，媽祖鑾轎途中八度停轎休息，下午5點左右就駐駕台中市清水區光華路上的中華佛教文物中心，明天清晨5點再出發。不少隨行的香燈腳都說，白沙屯媽祖慈悲，體恤眾人隨香辛苦，才會讓大家多休息。

媽祖遶境行蹤 全憑鑾轎指引 

 

白沙屯媽祖往北港進香，路線全憑媽祖鑾轎指引，行蹤飄忽不定，所乘的鑾轎更被信眾暱稱為「粉紅超跑」。今年進香全程由白沙屯媽祖網路電視台隨行直播，並提供GPS定位，凌晨出發後直播都保持千人左右觀看，不少人隨著白沙屯媽祖行進路線猜測祂下一步要往哪走，但白沙屯媽祖往往出人意料，讓網友也直呼神奇。

白沙屯媽祖凌晨出發後腳程飛快，中午前就進入台中市大甲，中午駐駕台中市龍井一間機械公司，休息到下午2點後再啟程，一路南行到台中清水，由於今年進香行程10天9夜，11日才要抵達北港，不需趕路下白沙屯媽祖對於想躦轎腳的信眾幾乎有求必應，下午進入清水市區後，每走幾步路，大轎班就抬起鑾轎為信眾賜福。

不少網友也透過直播關心白沙屯媽祖動向，聊天室則熱烈討論白沙屯媽祖進香習俗，原本網友猜測可能會停轎去年回程曾經停留的台中清水紫雲巖休息，沒想到白沙屯媽祖只是經過「打個招呼」就離去。

超親民媽祖駐駕 不選宮廟選店鋪

網友又猜白沙屯媽祖會不會就照這個速度直奔沙鹿，沒想到白沙屯媽祖卻在清水市區先「倒退嚕」，再轉進小路，最後決定停在販售佛具的中華佛教文物中心。鑾轎進入店內確定駐駕後，信眾隨即鼓掌，歡聲雷動，店鋪所在的光華路也立刻被香燈腳擠得水洩不通，萬頭攢動，連頭旗要前來會合，都花了快半小時才抵達。

原本很多網友也期待白沙屯媽祖進香首日有無機會趕上大甲鎮瀾宮媽祖，甚至「超車」，不過確定駐駕台中清水後，信眾只能期待回程兩尊媽祖有無機會相會。拱天宮表示，明天白沙屯媽祖將在清晨5點起駕，繼續進香行程。

白沙屯媽祖今晚駐駕台中清水光華路上，周邊道路湧入香燈腳，萬頭攢動。圖／翻攝自白沙...
白沙屯媽祖今晚駐駕台中清水光華路上，周邊道路湧入香燈腳，萬頭攢動。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視綜合台
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白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇...
白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇民間店鋪，讓人稱奇。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視綜合台
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白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇...
白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇民間店鋪，讓人稱奇。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視綜合台
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白沙屯媽祖今晚駐駕台中清水光華路上，周邊道路湧入香燈腳，萬頭攢動。圖／翻攝自白沙...
白沙屯媽祖今晚駐駕台中清水光華路上，周邊道路湧入香燈腳，萬頭攢動。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視綜合台
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白沙屯媽祖北港
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