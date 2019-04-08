白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨起駕往北港進香，下午5點左右駐駕台中清水，不選宮廟卻選擇民間店鋪，讓人稱奇。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視綜合台 分享 facebook 苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今天凌晨1點20分起駕往北港進香，展開10天9夜徒步進香行程，第一天就走了42.8公里。不過今天天氣炎熱，媽祖鑾轎途中八度停轎休息，下午5點左右就駐駕台中市清水區光華路上的中華佛教文物中心，明天清晨5點再出發。不少隨行的香燈腳都說，白沙屯媽祖慈悲，體恤眾人隨香辛苦，才會讓大家多休息。

媽祖遶境行蹤 全憑鑾轎指引

白沙屯媽祖往北港進香，路線全憑媽祖鑾轎指引，行蹤飄忽不定，所乘的鑾轎更被信眾暱稱為「粉紅超跑」。今年進香全程由白沙屯媽祖網路電視台隨行直播，並提供GPS定位，凌晨出發後直播都保持千人左右觀看，不少人隨著白沙屯媽祖行進路線猜測祂下一步要往哪走，但白沙屯媽祖往往出人意料，讓網友也直呼神奇。

白沙屯媽祖凌晨出發後腳程飛快，中午前就進入台中市大甲，中午駐駕台中市龍井一間機械公司，休息到下午2點後再啟程，一路南行到台中清水，由於今年進香行程10天9夜，11日才要抵達北港，不需趕路下白沙屯媽祖對於想躦轎腳的信眾幾乎有求必應，下午進入清水市區後，每走幾步路，大轎班就抬起鑾轎為信眾賜福。

不少網友也透過直播關心白沙屯媽祖動向，聊天室則熱烈討論白沙屯媽祖進香習俗，原本網友猜測可能會停轎去年回程曾經停留的台中清水紫雲巖休息，沒想到白沙屯媽祖只是經過「打個招呼」就離去。

超親民媽祖駐駕 不選宮廟選店鋪

網友又猜白沙屯媽祖會不會就照這個速度直奔沙鹿，沒想到白沙屯媽祖卻在清水市區先「倒退嚕」，再轉進小路，最後決定停在販售佛具的中華佛教文物中心。鑾轎進入店內確定駐駕後，信眾隨即鼓掌，歡聲雷動，店鋪所在的光華路也立刻被香燈腳擠得水洩不通，萬頭攢動，連頭旗要前來會合，都花了快半小時才抵達。