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文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮水頭里和魚池鄉共和村間有處「耶馬溪」，網載是當地南港溪上游，但文史工作者潘樵考證發現，「耶馬溪不是溪」，而是源自日本地名；另，當地相傳有「番婆鬼」，潘也為其正名，她是人，絕對不是鬼。

潘樵指出，埔里「耶馬溪」位在投131線牛洞路段，不少描寫埔里的詩詞或文獻資料將耶馬溪當成溪流來看待，網路更多記錄說明，指稱「耶馬溪」就在埔里往魚池東光、共和村的要道旁，是鎮內兩大河流之一「南港溪」的上游。

潘因此深入考究且跨海驗證確認「耶馬溪不是溪」，他提到，「耶馬溪」源自日本，是早年日人來台發現埔里牛洞地區峽谷壯麗，與九州大分縣的耶馬溪相似，遂以耶馬溪稱之，因此耶馬溪是地名，並非溪名，他還請赴日友人九州大分拍照證實。

潘表示，從照片確認日本耶馬溪是中津市山國川的中上游溪谷，不僅岩峰奇形異狀，峽谷更是深邃，而埔里人口中的牛洞則恰似耶馬溪，因此「耶馬溪不是溪」是一處峽谷，而流經當地的路旁溪流則是南港溪，正確來說是烏溪的上游。

此外，埔里鎮平埔族鄉野傳奇口傳有「番婆鬼」，會挖小孩心肝、插蕉葉飛翔、取黑貓眼珠填自己眼窩就能夜視，《埔里鎮志》因此記載「番婆鬼是女性變成的鬼」，也被潘指出是明顯的錯誤。

他提到，番婆鬼是平埔族的女巫，是部落守護者，通常是年紀較長的婦女，因常披頭散髮讓人敬畏，漢人負面稱呼「番婆鬼」，但她是人，絕對不是鬼；平埔族群則對鎮志內容相當不以為然，要求儘速勘誤。

潘樵說，網路資料發達，不少人透過線上資料認識地理歷史，卻忘了網路也充斥許多錯誤訊息，而這些訊息未及時更正或澄清，對地方反成傷害，公部門重視該問題，他也因此重回社區大學開課，盼透過教育傳播正確的生態觀念和鄉土知識。

日本九州大分縣耶馬溪是中津市山國川的中上游溪谷，不僅岩峰奇形異狀，峽谷更是深邃。...
日本九州大分縣耶馬溪是中津市山國川的中上游溪谷，不僅岩峰奇形異狀，峽谷更是深邃。圖／劉佐龍提供
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南投縣埔里鎮牛洞路段又稱「耶馬溪」，但「耶馬溪不是溪」，仍因峽谷壯麗似日本耶馬溪...
南投縣埔里鎮牛洞路段又稱「耶馬溪」，但「耶馬溪不是溪」，仍因峽谷壯麗似日本耶馬溪。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里埔平埔族鄉野傳奇口傳的「番婆鬼」，其實是人、是女巫，而不是鬼。圖／潘樵...
南投縣埔里埔平埔族鄉野傳奇口傳的「番婆鬼」，其實是人、是女巫，而不是鬼。圖／潘樵提供
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日本九州大分縣地圖可清楚看出耶馬溪是地名，而非溪名。圖／劉佐龍提供
日本九州大分縣地圖可清楚看出耶馬溪是地名，而非溪名。圖／劉佐龍提供
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埔里公所出版《埔里鎮志》有文字記載「番婆鬼是女性變成的鬼」，被潘指出是明顯錯誤。...
埔里公所出版《埔里鎮志》有文字記載「番婆鬼是女性變成的鬼」，被潘指出是明顯錯誤。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮「耶馬溪」峽谷也稱為「牛洞」，早年有輕便車的鐵道經過。圖／潘樵提供
南投縣埔里鎮「耶馬溪」峽谷也稱為「牛洞」，早年有輕便車的鐵道經過。圖／潘樵提供
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埔里平埔族文史工作者
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