文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮水頭里和魚池鄉共和村間有處「耶馬溪」，網載是當地南港溪上游，但文史工作者潘樵考證發現，「耶馬溪不是溪」，而是源自日本地名；另，當地相傳有「番婆鬼」，潘也為其正名，她是人，絕對不是鬼。

潘樵指出，埔里「耶馬溪」位在投131線牛洞路段，不少描寫埔里的詩詞或文獻資料將耶馬溪當成溪流來看待，網路更多記錄說明，指稱「耶馬溪」就在埔里往魚池東光、共和村的要道旁，是鎮內兩大河流之一「南港溪」的上游。

潘因此深入考究且跨海驗證確認「耶馬溪不是溪」，他提到，「耶馬溪」源自日本，是早年日人來台發現埔里牛洞地區峽谷壯麗，與九州大分縣的耶馬溪相似，遂以耶馬溪稱之，因此耶馬溪是地名，並非溪名，他還請赴日友人九州大分拍照證實。

潘表示，從照片確認日本耶馬溪是中津市山國川的中上游溪谷，不僅岩峰奇形異狀，峽谷更是深邃，而埔里人口中的牛洞則恰似耶馬溪，因此「耶馬溪不是溪」是一處峽谷，而流經當地的路旁溪流則是南港溪，正確來說是烏溪的上游。

此外，埔里鎮平埔族鄉野傳奇口傳有「番婆鬼」，會挖小孩心肝、插蕉葉飛翔、取黑貓眼珠填自己眼窩就能夜視，《埔里鎮志》因此記載「番婆鬼是女性變成的鬼」，也被潘指出是明顯的錯誤。

他提到，番婆鬼是平埔族的女巫，是部落守護者，通常是年紀較長的婦女，因常披頭散髮讓人敬畏，漢人負面稱呼「番婆鬼」，但她是人，絕對不是鬼；平埔族群則對鎮志內容相當不以為然，要求儘速勘誤。