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連假房地產買氣夯？中市違規廣告拆不完

2019-04-08 14:24聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

兒童節、清明節連假剛過，台中市建設局發現，環中東路沿線的中央分隔島、路燈桿，被貼滿房地產廣告，市府派員強制拆除，並依法開單勸導。市府表示，連假期間房地產廣告盛行，呼籲業者依規定申請設置，再犯將開罰3萬-10萬元罰款。

假日看屋、賞屋民眾增加，尤其連假期間買氣旺盛，不少建商在街頭設置廣告看板，以吸引消費者目光。台中市建設局表示，上周連假期間，環中東路從松竹路到太原路段，中央分隔島嶼路燈桿被貼滿房地產廣告，市府出動強制拆除，平均每天拆除30-40面違規廣告，累積已超過200多面。

今年228連假與兒童、清明節連假接近，建商設置大量看板，沿著環中路、台灣大道等主要幹道，隨處可見房地產廣告。建設局表示，大量房地產廣告影響市容，市府也收到許多投訴，因此派員強制拆除。

市府表示，依據台中市道路管理自治條例規定，公有路燈不得設置其他設施，例如廣告看板等，但經建設局核准者，不在此限；違反規定者，將限期改善，否則可處罰3萬-10萬元罰款，可按次處罰。

建設局呼籲，市府將持續針對重劃區等廣告物違規設置熱點加強巡查，並強制拆除；市府若發現違規廣告物，可直接撥打市民專線1999通報，將立即派員拆除，維護市容景觀與公共安全。

市府強調，依據台中市路燈桿懸掛廣告物管理自治條例規定，在不妨礙行車、行人安全及毀損行道樹的情形下，可視市區道路狀況，在道路兩旁、安全島或分隔島的路燈桿，懸掛單幅或雙幅廣告物，建議業者依規定申請，以免挨罰。

連假期間，台中市主要幹道被貼滿房地產廣告，市府強制拆除，將加強稽查。圖／台中市建...
連假期間，台中市主要幹道被貼滿房地產廣告，市府強制拆除，將加強稽查。圖／台中市建設局提供
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廣告房地產
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