清水梧棲路面不平 民族路人行道已下陷20多年

2019-04-08 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天和相關單位，會勘清水和梧棲路面不平問題。記者游振昇／攝影 分享 facebook 立法院副院長蔡其昌今邀集內政部營建署和交通部公路總局會勘清水忠孝路與民族路、梧棲文昌路與文華街二地道路及人行道破損問題，蔡其昌承諾，一定努力爭取中央預算，讓居民有條安全回家的路。

清水區忠孝路與民族路面不平及人行道嚴重破損凹陷，將由台中市建設局向營建署簡報競争型前瞻計劃，爭取路面重新整修鋪設，自中華路與民族路二段路口為起點，向西至忠孝路口，再往南聯結至忠孝西路口，總長約0.68公里，預估總經費約4800萬。

蔡其昌說，民族路這個人行步道問題已經超過20年，路面下陷非常嚴重，地方民眾運動行走不便，忠孝路與民族路的路段路面不平，只要下雨整條水道就會出現在馬路上，對於週遭住戶或用路人都具有相當風險，未來將透過本年度前瞻計畫的經費爭取。

梧棲區台61線港埠路一段（台灣大道與文昌路區間）及文華街道路多年未刨封重修及人行道破損凹陷，經地方居民與里長多次反應，今天也建請相關單位提報營建署前瞻計畫內共同爭取經費修整。

今天的會勘，營建署道路工程組副組長蔡亦強、公路總局第二區養護主任工程司吳誌中、台中市議員楊典忠、台中市政府建設局、清水區長蔡慶生、梧棲區長溫國宏及清水區南社里長崔惠國、槺榔里長洪水家、梧棲區大庄里長楊維萍、草湳里長林槐庭與地方人士都到場關心。